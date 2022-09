Le sorelle Sanderson muoiono in Hocus Pocus 2?

Nessun Halloween è stato completo senza almeno una visione del classico cult della Disney Hocus Pocus. Il film fa parte delle tradizioni festive annuali di molti fan e occupa un posto speciale nel cuore del pubblico di tutto il mondo.

Per molto tempo, i fan hanno potuto solo sognare un sequel dell’amato classico… e poi la Disney ha annunciato i suoi piani per un sequel quasi tre decenni dopo l’uscita del film originale nel 1993.

Dopo 29 anni, la Candela Fiamma Nera si riaccende portando alla resurrezione delle Suore Sanderson in Hocus Pocus 2. Dopo la sconfitta nel film originale, le sorelle sono tornate in cerca di vendetta questa volta determinate a non essere ingannate. Dopo aver messo le mani su Book, Winifred si propone di lanciare un potente incantesimo così pericoloso Book fa del suo meglio per impedire a lei (o a chiunque altro) di lanciarlo.

A cercare di fermarla prima che possa lanciare l’incantesimo e devastare Salem alla vigilia di Ognissanti sono tre studenti delle scuole superiori, che devono unirsi per salvare la giornata. Ma ci riescono?

Spiegazione del finale di Hocus Pocus 2

Nell’atto conclusivo del film, Winifred è riuscito a raccogliere tutti gli ingredienti necessari per il potente incantesimo e sfida i desideri di Book lanciando l’incantesimo, non conoscendo il costo di farlo. Lanciando l’incantesimo, Winifred sacrifica inconsapevolmente ciò che è più sacro per lei, ovvero le sue due sorelle.

Durante una scena emotiva, sia Mary che Sarah iniziano a scomparire dall’esistenza proprio davanti agli occhi di Winifred. È allora che il rimpianto sprofonda quando Winifred si rende conto che la cosa più importante per lei non è il potere, ma le sue sorelle senza le quali non riesce a immaginare di vivere.

Sperando di annullare l’incantesimo, Winifred convince Becca e le sue amiche a usare un incantesimo in Book per aiutarla a riunirsi con le sue sorelle, pensando che l’incantesimo le riporterà indietro da dove sono scomparse. Invece, l’incantesimo manda Winifred a stare con le sue sorelle e presto svanisce in un momento magico simile alle sue sorelle.

Non è del tutto chiaro dove vadano le sorelle, ma sembra essere implicito che la loro essenza sia dispersa nell’universo suggerendo che abbiamo visto l’ultima delle sorelle Sanderson. Anche se non è del tutto chiaro se il trio sia morto, quello che è certo è che si sono riuniti nell’aldilà, qualunque cosa possa essere nell’aldilà Hocus Pocus universo.

Hocus Pocus 2 è ora in streaming su Disney+!