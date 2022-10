Le riprese della serie Disney+ di “Witch Mountain” inizieranno a novembre

di Disney Montagna delle streghe il franchise è stato amato dai fan per quasi 50 anni. Ora, il franchise che ha 5 film farà il suo primo tentativo sul piccolo schermo con una serie Disney+ intitolata semplicemente Montagna delle streghe.

Il progetto Disney+ inizierà le riprese del pilot il 5 novembre a Los Angeles, California. Mentre The Midgard Times ha riportato una ripresa di Toronto, non siamo sicuri se lo studio girerà in entrambe le location, ma è sicuramente possibile.

La serie è co-scritta da Terry Matalas e Travis Fickett, il duo dietro la serie di successo Syfy, 12 scimmie. I produttori sono John Davis e John Fox, il duo dietro la commedia di successo Serata di gioco. Davis produrrà attraverso il suo banner di produzione Davis Entertainment.

La Walt Disney Company Montagna delle streghe Il franchise è basato sul romanzo di fantascienza del 1968 Fuga sulla Montagna delle Streghe, scritto da Alexander Key. Gli eventi della storia seguono due adolescenti orfani di nome Tony e Tia, che hanno abilità paranormali. I due, che hanno pochi ricordi del loro passato, vengono rinchiusi in un centro di detenzione minorile dai servizi sociali. Dopo essere stati rilasciati da un uomo che si autodefinisce il loro “zio”, scoprono i suoi nefasti piani nell’usarli per guadagno personale. Nel corso degli eventi del libro, i due ricordano la loro vera natura di vita extraterrestre venuta sulla Terra, quando il loro pianeta natale veniva distrutto. I due scappano con il resto della loro gente, che si fa chiamare “Castaways”.

La Walt Disney Company ha pubblicato un adattamento cinematografico nel 1975, che era per lo più fedele al materiale originale. Il film è stato uno dei film live-action di maggior successo dello studio in quel momento. Dopo la risposta positiva al film, il franchise è continuato con le puntate successive, che includevano due sequel Ritorna alla Montagna delle Streghe e Oltre la montagna delle stregheoltre a un remake di Fuga sulla Montagna delle Streghe nel 1995 e ancora una volta nel 2009 con Race to Witch Mountain, con Dwayne Johnson, AnnaSophia Robb e Alexander Ludwig.

Film Disney La Montagna delle Streghe

