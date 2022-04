L’avvincente storia vera dietro Under the Banner of Heaven su FX

Il regista Daniel Mackenzie ha regalato al pubblico film come Re fuorilegge e Inferno o acqua alta.

La sua ultima, d’altra parte, è una miniserie TV intitolata Under the Banner, un film drammatico americano basato sull’omonimo libro di Jon Krakauer.

In anteprima giovedì 28 aprile 2022, l’episodio 1 ci immergerà nella vita di un detective della polizia (interpretato da Andrew Garfield) incaricato di indagare su un omicidio commesso da fondamentalisti della stessa religione, incoraggiandolo a confrontarsi con la propria fede.

Con il libro che è servito come base per la saggistica, gli spettatori saranno senza dubbio curiosi di sapere cosa è realmente accaduto. Quindi, esploriamo la vera storia dietro Under the Banner of Heaven.

*Attenzione: un ulteriore linguaggio descrittivo potrebbe essere angosciante per alcuni lettori

La vera storia dietro Sotto lo stendardo del cielo

Per cominciare, vale la pena sottolineare che il personaggio di Andrew Garfield non è basato su una persona reale, sebbene lo siano molti altri personaggi chiave.

Regoliamo la scena. È il 24 luglio 1984. In questo giorno, Brenda Lafferty (Daisy Edgar-Jones la interpreta nella serie) e sua figlia Erica sono state trovate assassinate nella loro casa nello Utah.

Le loro gole erano state tagliate, sebbene anche Brenda fosse stata strangolata e picchiata prima di morire.

Gli assassini responsabili della loro tragica morte furono Ron e Dan Lafferty, interpretati in Under the Banner of Heaven di Sam Worthington e Wyatt Russell. Cresciuto nello Utah, Film School Rejects nota che il loro padre, Watson, aveva opinioni fondamentaliste molto rigide.

Avanti veloce fino al 1982 e la Chiesa LDS raffigurata nella serie ha scomunicato Dan perché ha tentato di sposare la sua figliastra di 14 anni; voleva che fosse la sua seconda moglie.

Dan e Ron hanno continuato a diventare più estremisti nelle loro convinzioni religiose, rifiutando il governo e la Chiesa mormone.

Perché Ron e Dan Lafferty hanno ucciso Brenda?

Le cose cominciarono a peggiorare quando la prima moglie di Ron, Diana, lo lasciò perché non voleva abbracciare la poligamia, il che significa avere più di una moglie o di un marito.

Fu dopo questo che Ron iniziò a scrivere quelle che credeva sarebbero state considerate scritture, secondo il libro di Jon Krakauer.

Con Diana e i bambini andati via, ha anche cercato di cercare chi pensava fosse da incolpare per le ricadute della sua famiglia; questi includevano uno degli amici di Diana, un leader della LDS, e Brenda, sua cognata, che era sposata con Allen, il fratello di Ron.

Ha impedito ad Allen di unirsi al gruppo della Scuola dei Profeti con Ron ei suoi fratelli, il che ha alimentato la sfiducia e la rabbia di Ron nei suoi confronti.

Un momento cruciale arrivò nel marzo 1984, pochi mesi prima che Brenda venisse uccisa. Ron scrisse un documento che doveva essere seguito da altri membri della Scuola dei Profeti, ordinando loro di “rimuovere” le persone che si frapponevano sulla sua strada.

A luglio, Ron e Dan Lafferty hanno ucciso Brenda e sua figlia Erica, che aveva solo 15 mesi.

Dopodiché, sono andati a uccidere Chloe Low ma lei non era a casa e hanno mancato il bivio per raggiungere la casa di Richard Stowe, il leader della Chiesa.

Dove sono adesso?

Film School Rejects riporta che la coppia è stata infine arrestata in un casinò di Reno e processata.

Dan Lafferty è stato condannato per omicidio capitale e ha ricevuto due ergastoli; è ancora in prigione fino ad oggi.

Dan Lafferty, invece, è stato condannato per omicidio e condannato a morte. Tuttavia, ha trascorso 34 anni nel braccio della morte prima di morire lì per cause naturali nel 2019.

