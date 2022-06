L’America Chavez è la signora Marvel in Doctor Strange nel multiverso della follia?

La Fase Quattro dell’MCU è stata probabilmente un po’ più rock delle fasi precedenti del franchise.

Sforzi come Eterni si sono rivelati incredibilmente divisivi e l’arrivo di Disney+ ha incoraggiato alcuni spettatori a non dare un’occhiata a tutti i film di successo del MCU nelle sale.

Scegliendo invece di aspettare qualche mese, alcuni stanno finalmente iniziando a dare un’occhiata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness sulla piattaforma. Inevitabilmente, molte domande che gli spettatori avevano a maggio stanno riemergendo.

Inoltre, molti si stanno imbarcando in più visualizzazioni. Quindi, non c’è momento migliore per affrontare alcune delle richieste più urgenti.

Vale a dire, l’America Chavez è la signora Marvel?

L’America Chavez è la signora Marvel?

No, America Chavez in Doctor Strange in the Multiverse of Madness non è Ms Marvel. Il personaggio titolare, la signora Marvel, è un personaggio completamente separato.

La signora Marvel è in realtà un’adolescente di nome Kamala Khan interpretata da Iman Vellani nella recente serie Disney+, mentre America è interpretata da Xochitl Gomez. Anche se America Chavez è stata introdotta nell’MCU prima di Ms Marvel.

Entrambi i personaggi sono entità separate e anche creazioni di fumetti preesistenti.

Concentrandosi sull’America nell’MCU, ha la capacità di viaggiare tra le dimensioni aprendo portali. Proveniente dall’universo Utopico Parallelo, il dottor Strange la trova e la aiuta a proteggerla mentre Scarlet è intenta a rubare i suoi poteri per guadagno personale.

D’altra parte, Ms Marvel – o meglio Kamala Khan – è una studentessa pakistana-americana di 16 anni che ammira personaggi del calibro di Captain Marvel, che, ovviamente, esiste nel suo universo.

La nuova serie funge da storia delle sue origini e apprendiamo che possiede la capacità di sfruttare l’energia cosmica da un braccialetto magico.

“Ha detto di non esitare mai a dare un’idea alla Marvel”

Ora che l’America è nel MCU, Screenrant ha chiesto all’attrice che la interpretava quale fosse il miglior consiglio che avesse ricevuto da un altro membro del cast:

“Elizabeth Olsen”, ha risposto, nominando la co-protagonista che ha dato il consiglio. “Mi ha dato dei consigli fantastici. Ha detto di non esitare mai a dare un’idea alla Marvel, o semplicemente a parlare del tuo personaggio. E che la Marvel significa davvero che quando vogliono i tuoi consigli, o qualsiasi nota o altro.

Ha continuato: “Ero tipo, ‘Ok…’ E l’ho fatto! Ho seguito il consiglio ed è stato davvero gratificante vedere effettivamente accadere alcuni degli appunti che ho dato. Poi lo facevamo in una scena, ed era tipo “Wow”, specialmente alla mia età. Era solo, ‘Wow.'”