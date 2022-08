L’accolito: fatto per Amandla

Altrimenti non avrei trovato questo articolo, quindi ne sono entusiasta Il diretto segnale potenziato Quella del viso pezzo, “Amandla Stenberg: dalla celebrità dei bambini all’orrore delle ragazze sexy”.

un. Mi piace la scrittura sul sito.

b. Mi piace molto l’articolo su Stenberg.

In esso, Amandla, il Corpi Corpi Corpi star, che è salito al ruolo di protagonista di Star Wars I giochi della fameparla della sua già incredibile vita e carriera.

Tuttavia, per i nostri scopi, L’Accolito la spiegazione è preveggente.

La sua inclusione nella pianificazione per L’Accolito rimane un grosso problema per Stenberg, visto nell’articolo di The Direct che scatta una foto con R2-D2 (e in particolare indossa una maglietta di Darth Maul).

Il diretto notato:

Parlando con The Face, l’attrice di The Acolyte Amandla Stenberg ha rivelato che Lucasfilm li aveva in mente specificamente per il ruolo principale dello show e ha costruito lo spettacolo attorno a lei prima ancora che avesse firmato:

“Il team di Lucasfilm è venuto da me con questo progetto che era completamente concettualizzato pensando a me, e sono rimasto sbalordito”,

La giovane attore ha continuato a condividere la sua incredibile eccitazione per l’opportunità di unirsi alla galassia di Star Wars:

“Posso leggere, guardare e respirare Star Wars. È il mio lavoro perdermi in questo, sono così fortunato. I miei piani sono stati interrotti da un percorso di vita molto diverso, ma che penso sarà un’enorme benedizione”.

Interessante anche per questo lettore La faccia menzionando: “Ha già preso lezioni di kung-fu come parte della sua preparazione per il ruolo e sta pianificando un trasferimento nel Regno Unito, dove verrà girata la serie”.

La faccia ha anche ricordato ai fan il Fiera della vanità articolo dell’inizio di quest’anno, in cui Leslye Headland ha parlato delle motivazioni della sua storia dietro l’imminente L’Accolito serie.

Ad esempio, Anthony Breznican ha scritto:

Promontorio

Headland descrive The Acolyte come un thriller misterioso ambientato in un’era prospera e apparentemente pacifica, quando la galassia è ancora lucida e scintillante. “Utilizziamo effettivamente il termine Rinascimento, o Età dell’Illuminismo”, dice. I Jedi non erano sempre figure ascetiche simili a monaci che vivevano disinteressatamente e coraggiosamente. “Le divise Jedi sono bianche e dorate, ed è quasi come se non si sporcassero mai. Non sarebbero mai stati in giro”, dice Headland. “L’idea è che potrebbero avere questo tipo di uniformi perché è così poco che entrano nelle scaramucce”.

La scelta perfetta

Hmmm.

Viene da chiedersi se, come accolito, il Corpi Corpi Corpi la stella potrebbe essere la controfigura perfetta per qualche Jedi noioso. O, forse, Stenberg è l’impulso per il titolare “Accolito” (a la Padme ad Anakin). Inoltre, ho letto da qualche parte (ho letto per molto tempo) che il motivo originale per cui Palpatine si è rivolto al Lato Oscuro era l’amore non corrisposto.

Chi lo sa? C’è anche una serie di voci succose compilate da Bollettino Bespin.

Tuttavia, posso aspettare che Headland e Stenberg approfondiscano la storia di L’Accolito.

La mia unica aspettativa è che sarà fantastico.

