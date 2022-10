La TV e i film che hanno battuto i record

Guinness dei primati 2023 è qui! Questo libro di 256 pagine è pieno zeppo di fatti interessanti sui record della Terra e nello spazio. Siamo molto entusiasti delle serie televisive e dei film che hanno cambiato il volto dell’industria dell’intrattenimento.

Dai thriller coreani che sono saliti alle stelle al successo ai film Marvel che hanno battuto il botteghino, i media che abbiamo consumato hanno lasciato il segno nella cultura pop in modi che sentiamo ancora oggi. Quali cinque amati media hanno battuto i record?

Ecco cosa sappiamo delle serie TV e dei film che hanno fatto la storia!

Guinness World Records 2023: i programmi TV e i film che hanno battuto i record

Guinness World Records: la maggior parte degli spettatori per un debutto Netflix Original – Gioco del calamaro

Gioco del calamaro è stata la più grande uscita nella storia di Netflix. 142 milioni di famiglie di abbonati hanno guardato la serie nel suo primo mese dopo la prima del 17 settembre 2021. Si tratta di un totale di due terzi della base di abbonati di Nextflix.

Lo spettacolo è diventato un fenomeno culturale quando gli spettatori si sono sintonizzati sul thriller di sopravvivenza in nove parti di Hwang Dong-hyuk, un regista sudcoreano. In Gioco del calamaro, 456 concorrenti si contendono un premio di 45,6 miliardi di won, l’equivalente di 38,8 milioni di dollari, a rischio della propria vita. È un gioco che sfrutta lo sfruttamento poiché ogni concorrente è caduto in difficoltà finanziarie e deve giocare a una serie di giochi mortali per bambini nella speranza di uscire dai debiti.

In solo un mese, Gioco del calamaro ha portato il valore di borsa di Netflix a 19 miliardi di dollari. Lo streamer ha avuto molti spettacoli popolari ma nessuno deve ancora raggiungere le vette di questo thriller. E potrebbe non succedere negli anni a venire, se mai.

Guinness World Records: programma TV digitale originale più richiesto – Il Mandaloriano

Il Mandaloriano, la prima serie live-action del franchise di Star Wars, ha debuttato a novembre 2019 su Disney+. I fan di questo universo e quelli nuovi ad approfondire questa galassia, molto, molto lontana, si sono innamorati di Mando e della sua carica, Baby Yoda, nella prima stagione.

Il pubblico dello spettacolo è cresciuto da allora con la stagione 2 che ha portato più fan e la stagione 3 è stata un’uscita molto attesa soprattutto dopo le apparizioni di Mando e del bambino in Il libro di Boba Fett. Sebbene la natura amata di questa serie non debba sorprendere in tutto il mondo, secondo Parrot Analytics, Il Mandaloriano ha avuto una domanda 57,6 volte maggiore rispetto allo spettacolo televisivo medio tra il 2020 e il 2021, rendendola la serie originale online più popolare.

Dato il pubblico del dramma di Star Wars, non saremmo sorpresi se continuasse a battere i record durante la sua corsa su Disney+.

Guinness World Records: la maggior parte delle nomination per un film di fantascienza – Duna

Duna, l’ultimo adattamento live-action del famoso libro omonimo di Frank Herbert, ha ricevuto 11 nomination ai BAFTA il 3 febbraio 2022. Questo è il maggior numero di nomination che un film di fantascienza abbia mai ottenuto. L’ultimo film di questo genere a ricevere così tante nomination da una commissione per i premi è stato lo sci-fi di Alfonso Cuarón del 2013 Gravitàcon Sandra Bullock e George Clooney nei panni di astronauti che cercano di tornare sulla Terra dopo la distruzione della loro navetta spaziale.

Il film di Dennis Villeneuve, ambientato in un lontano futuro sul pianeta immaginario del deserto, Arrakis (altrimenti noto come Dune), vede Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides. Lui, insieme alla sua nobile casata, viene spinto in una guerra mortale per il pianeta.

Duna ha un cast stellato che include: Javier Bardem, Dave Bautista, Josh Brolin, Chang Chen, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stephen McKinley Henderson, Jason Momoa, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård e Zendaya .

Il film ha vinto cinque delle sue nomination: miglior colonna sonora originale, fotografia, scenografia, suono ed effetti speciali visivi, secondo Empire.

Guinness World Records: film Disney con il maggior incasso – Vendicatori: Fine del gioco

Non dovrebbe sorprendere Vendicatori: Fine del gioco è il film di maggior incasso della Disney. Uscendo da Vendicatori: Infinity Wari fan del Marvel Cinematic Universe volevano sapere come i loro supereroi preferiti avrebbero affrontato le conseguenze di The Snap.

Per un totale di 2,8 miliardi di dollari, gli spettatori si sono presentati per l’ultima volta di Steve Roger nei panni di Capitan America nel MCU e hanno detto addio a Tony Stark. Fine del gioco ha cambiato questo universo per sempre e si è riverberato nei film e negli spettacoli televisivi che sono seguiti.

Guinness World Records: la maggior parte delle nomination agli Emmy per un debutto in una commedia – Ted Lasso

Ted Lasso ha preso d’assalto il mondo dopo il suo debutto su Apple TV+ nel 2020. Gli spettatori si sono innamorati di Ted, un allenatore di football americano assunto per rilanciare l’AFC Richmond, una squadra di calcio della Premier League inglese di proprietà di Rebecca Welton. Sincero, divertente e accattivante, lo spettacolo ha catturato il suo pubblico in dieci episodi.

Nel 2021, Ted Lasso ha ricevuto 20 nomination agli Emmy. Lo spettacolo ha vinto sette premi: serie comica eccezionale, attore protagonista, attore non protagonista, attrice non protagonista, missaggio sonoro, casting e montaggio di immagini con telecamera singola.

Guinness World Record 2023 è disponibile per l’acquisto nei negozi e online.

