La terza stagione di Only Murders in the Building è stata presa in giro da Steve Martin

Only Murders in the Building è stata una rivelazione quando è arrivato sui nostri schermi nel 2021, guadagnandosi elogi per il suo approccio unico e accogliente al genere del mistero dell’omicidio.

La serie è diventata rapidamente la commedia più vista nella storia di Hulu e una seconda stagione è stata ordinata dopo che erano andati in onda solo cinque episodi, che da allora è stato presentato in anteprima il 28 giugno 2022.

Naturalmente, ci sono molti punti interrogativi sul futuro dello show, ma Steve Martin, l’attore dietro Charles-Haden Savage, ha già anticipato la possibilità di Only Murders in the Building stagione 3.

Data di uscita e storia della seconda stagione finora

La seconda stagione di Only Murders in the Building è arrivata su Hulu e Disney+ martedì 28 giugno 2022.

Ambientato dopo lo sbalorditivo cliffhanger alla fine della prima stagione, il trio di podcast composto da Charles, Oliver e Mabel si ritrova al centro di un’altra indagine dopo che un altro omicidio è avvenuto nell’Arconia, il loro condominio di New York.

Questa volta, tuttavia, il trio ha degli obiettivi sulle proprie spalle poiché inavvertitamente diventano sospetti della morte di Bunny Folger, il presidente del consiglio di amministrazione dell’edificio Arconia, dopo che Mabel è stata trovata accovacciata sul suo cadavere insanguinato.

È una corsa contro il tempo per la banda mentre cercano di trovare il vero assassino mentre cercano anche di convincere i loro vicini di New York che non sono stati loro.

Le cose si complicano quando un prezioso dipinto di proprietà di Bunny, che raffigura misteriosamente il defunto padre di Charles, scompare.

Steve Martin prende in giro Only Murders in the Building stagione 3

Per celebrare la fine delle riprese di Only Murders in the Building, il trio principale dello show, Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, è apparso in un video insieme su TikTok di Selena.

Il video, pubblicato il 31 marzo 2022, ha visto la banda brindare all’imminente seconda stagione con Selena e Martin dicendo entrambi: “Per una grande stagione 2”.

Tuttavia, Steve Martin non ha fatto eco al messaggio dicendo invece: “Per una grande stagione 3”.

Il commento ha ricevuto un “Oh?” da Selena e Martin prima che Steve rispondesse: “Beh, l’anno prossimo”.