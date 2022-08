La star di RuPaul’s Drag Race Shea Couleé si unisce a Ironheart del MCU in un ruolo segreto

Shea Couleé ha dominato i reality TV e la Marvel è il suo prossimo obiettivo poiché ha ottenuto un ruolo sconosciuto nella serie del 2023 Ironheart.

La star di Drag Race ha dimostrato di saper cantare, ballare e sincronizzare le labbra, quindi il suo prossimo ordine del giorno è recitare. Couleé – vero nome Jaren Kyei Merrell – è l’ultimo artista a unirsi al cast, dopo Manny Montana di Good Girls e il ritratto di Han Solo, Alden Ehrenreich.

Couleé si unisce a Ironheart come personaggio regolare della serie

Il 33enne sarà visto al fianco di Dominique Thorne, che è stata scelta come protagonista Riri Williams, un abile giovane inventore noto per creare l’armatura più avanzata dai tempi di Iron Man. Creato nel 2016, il genio dell’adolescente modifica il famoso costume Stark per continuare la sua eredità da supereroe.

Il ruolo esatto di Couleé non è confermato, ma EW afferma che sarà una regular della serie. Non si sa se sarà dentro o fuori dalla resistenza.

Esprimendo la sua eccitazione su Instagram, la drag queen ha ammesso che “la recitazione è stato il mio primo amore molto prima del trascinamento”, quindi il ruolo è un perfetto trampolino di lancio tra reality TV e Hollywood.

“Sono così onorato ogni giorno che lavoro sul set con alcuni degli artisti migliori e più devoti del settore. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato durante il mio viaggio e non vedo l’ora di condividere il nuovo entusiasmante capitolo con tutti voi”, ha scritto.

Le altre star di Drag Race hanno mostrato supporto per la futura star del MCU, inclusa la giudice Michelle Visage, che ha commentato: “Maggiore… congratulazioni”.

Anche Naomi Campbell ha lasciato un messaggio di congratulazioni.

Chi è Shea Couleé?

Nata l’8 febbraio 1989 a Varsavia, nell’Indiana, Couleé ha colto la sua grande occasione nella nona stagione di Drag Race. La sua amicizia con Campbell è iniziata dopo aver ricevuto l’approvazione per la sua imitazione del modello nello Snatch Game.

Si è classificata terza insieme a Trinity Taylor, anche se i fan hanno disapprovato il risultato. Dazed Magazine l’ha elencata come una delle regine “derubate” della sua corona.

La superstar del drag ha finalmente preso il suo trono in All Stars 5, guadagnandosi così la qualificazione per partecipare all’All Stars 7 del 2022, la prima stagione di tutti i vincitori di Drag Race. Ha dominato in due sfide durante la competizione, ma alla fine si è classificata terza insieme a Trinity The Tuck.

Il nuovo ruolo di Couleé non è il suo primo legame con la Marvel poiché la scrittrice di fumetti Sina Grace l’ha indicata come una delle cinque ispirazioni dietro Shade, il primo supereroe drag queen del MCU. Il personaggio è stato introdotto per la prima volta nel fumetto Iceman di X-Men.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Penso che Shea interpreterà “Shade”, il primo Superhero Drag Queen della Marvel! INOLTRE secondo il co-creatore Shade si è ispirato a The Vixen, Monét X Change, Dax ExclamationPoint e Shea Couleé, quest’ultimo utilizzato anche come riferimento fotografico per il personaggio🔥 #DragRace pic.twitter.com/vujtzGrooy — Il meglio di RuPaul’s Drag Race — 🇮🇹 (@bestofrpdr) 3 agosto 2022

