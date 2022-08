La star di Percy Jackson avvistata a Vancouver

Mentre la produzione dello show Disney+ continua, Walker Scobell è stato visto attraversare il ponte sospeso di Capilano…

Nel caso non ci sia mai stato, Vancouver, British Columbia e l’area circostante sono stupende. Sono stato in grado di fare un po’ di giri turistici quando ho coperto le Olimpiadi invernali del 2010 e i playoff della Stanley Cup del 2011. Vancouver rimane un posto in cui mi piacerebbe portare la mia famiglia un giorno. Quindi, consiglio vivamente di aggiungere la città alla tua lista dei desideri.

Nel frattempo, non è una sorpresa per me vedere le star di produzioni girate nel nord-ovest canadese in giro durante i momenti di riposo. Il modo in cui è strutturata la città, è facile trovarsi in una bella posizione sia che tu stia camminando o guidando.

Il mio posto preferito a Stanley Park. Immagine: StanleyParkVan.com

Tuttavia, di recente, uno sbocco intrepido: il Pagina dei fan di Walker Scobell – ha pubblicato quella che sembra essere una foto di Percy, lo stesso Walker (e sua madre?), godendosi uno scenario.