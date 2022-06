La star dei social media Bhuvan Bam fa il suo debutto in OTT in una nuova serie

La star dei social media Bhuvan Bam ha appena condiviso il primo teaser del suo imminente debutto in OTT nella serie Hotstar Taaza Khabar.

Le piattaforme di social media in tutto il mondo sono piene di creatori di contenuti, artisti e astri nascenti; tuttavia, ci sono alcune personalità affermate nel mondo online che sono immediatamente le prime a diventare superstar televisive globali.

Uno di questi creatori è Bhuvan Bam, un content lead di 28 anni del canale YouTube BB Ki Vines di Vadodara, Gujarat, un canale che ha oltre 25 milioni di iscritti e oltre 4,2 miliardi di visualizzazioni!

Ora, Bhuvan Bam ha condiviso il primo teaser trailer del suo prossimo debutto in OTT, una nuova serie chiamata Taaza Khabar: ecco tutto ciò che i fan devono sapere.

Bhuvan Bam reciterà nella nuova serie Taaza Khabar

Bhuvan Avindra Shankar Bam, star dei social media, attore, comico, scrittore e cantante, ha appena rivelato il primo trailer di Taaza Khaba, una serie in uscita in cui farà finalmente il suo debutto televisivo completo.

I dettagli sulla trama della serie rimangono scarsi, con l’unica didascalia promozionale che è “un nuovo avvincente giro di un uomo che inciampa sui poteri magici e le increspature che crea nella sua umile vita”.

“Sono grato di aver potuto esplorare un lato completamente nuovo del pio desiderio con il mio personaggio in Taaza Khabar. È stata un’esperienza umiliante prepararsi per questo personaggio e le sue buffonate. Quando iniziamo le riprese, sono fiducioso che emozionare questo personaggio sarà divertente, mi relaziono già così tanto con questo personaggio”. – Bhuvan Bam, tramite New Indian Express.

Accanto a Bam a Taaza Khabar ci saranno Shriya Pilgaonkar, JD Chakravarthy, Deven Bhojani, Prathmesh Parab, Nitya Mathur, Shilpa Shukla e Mithilesh Chaturvedi.

“Ricevere poteri miracolosi è un desiderio che ogni essere umano nutre ogni volta che deve affrontare difficoltà. Con Taaza Khabar riconsideriamo l’idea del pio desiderio e le conseguenze che può avere se e quando concesso. Bhuvan Bam ha portato a questo ruolo realistico il suo talento personale che sono fiducioso conquisterà gli spettatori…” – Direttore Himank Gaur, via Telangana Today.

Rohit Raj ha quindi affermato come Taaza Khabar sia “un tuffo in un genere nuovo di zecca” aggiungendo che “La sceneggiatura è molto eccitante e non vedo l’ora di presentare uno spettacolo che può essere visto e apprezzato da tutti”.

Quando e dove uscirà Taaza Khabar per lo streaming OTT?

Taaza Khabar sarà disponibile per la visione online esclusivamente attraverso la piattaforma di streaming Disney Plus Hotstar.

Tuttavia, a partire dal 10 giugno, non è stata rivelata una data di uscita provvisoria per la serie in arrivo; con il teaser trailer che notava solo che lo spettacolo era ora in fase di riprese.

Di conseguenza, i fan dovrebbero prepararsi per una lunga attesa su Taaza Khabar, incrociamo le dita che la serie arriverà nel Q1 2023.

Disney Plus Hotstar offre attualmente diversi pacchetti di abbonamento che garantiranno l’accesso a Taaza Khabar quando verrà finalmente rilasciato:

Piano Mobile: Rs 499 all’anno, un dispositivo mobile con risoluzione HD, supportato da pubblicità

Super Plan: Rs 899 all’anno, due dispositivi con risoluzione Full HD, supportati da pubblicità

Piano Premium: Rs 1499 all’anno, quattro dispositivi con risoluzione 4K, senza pubblicità

Tuttavia, ci sono anche più modelli di prezzo per il Piano Mobile; Rs 199 per un abbonamento di sei mesi e Rs 49 al mese per 30 giorni di accesso.

Dhindora diventa supernova su YouTube

Sebbene Bhuvan Bam sia un uomo dai molti talenti, è stata la sua serie web di successo Dhindora a portare il 28enne alla celebrità.

La serie di otto episodi è senza dubbio tra le serie web più popolari al mondo, ottenendo spettatori e valutazioni eccezionali da parte dei fan:

Episodio 1 “Lag Gayi” – 62 milioni di visualizzazioni

Episodio 2 “Baasi Roti” – 47 milioni di visualizzazioni

Episodio 3 “Nano Thug Lenge” – 42 milioni di visualizzazioni

Episodio 4 “Saste Sherlock” – 39 milioni di visualizzazioni

Episodio 5 “Erection in Progress” – 38 milioni di visualizzazioni

Episodio 6 “DTYDHTB” – 23 milioni di visualizzazioni

Episodio 7 “Toota Ek Taara” – 34 milioni di visualizzazioni

Episodio 8 “Samay Ka Pahiya” – 32 milioni di visualizzazioni

In primo luogo, sarebbe stato ingiusto andare dal mio pubblico, che fino ad ora ha visto tutti i miei contenuti gratuitamente, e chiedere soldi. Inoltre, è stato uno sforzo consapevole dire alla gente che YouTube non è solo per schizzi, musica o video di arrosti”. – Bhuvan Bam, tramite The Hindustan Times.

La star dei social media spiegherebbe quindi come “Ho concettualizzato le serie web dal 2017. Durante quel periodo, ho ricevuto molte offerte di film e serie web, ma ho scelto di non accettarle”.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

