La stagione 3 di Parampara deve affrontare l’incertezza dalle prime recensioni, nonostante il finale aperto

Nonostante un finale aperto e diversi accenni alla stagione 3, le prime recensioni per Parampara S2 gettano dubbi sul futuro della serie.

La moderna industria dello streaming è sicuramente un’attività spietata, con serie e produzioni che hanno ricevuto il via libera e sono state eliminate quasi in un batter d’occhio.

Certamente, considerando l’enorme numero di nuovi spettacoli ogni settimana, non sorprende che i fan siano spesso frustrati dal futuro di una serie particolare se un rinnovo non viene annunciato pubblicamente e apertamente.

Sfortunatamente, la stagione 3 di Parampara deve ancora essere ufficialmente confermata per essere in produzione: ecco tutto ciò che devi sapere sullo stato di rinnovo del dramma poliziesco Telugu.

La stagione 2 di Parampara esce finalmente su Hotstar

Oggi, 21 luglio, la seconda stagione del dramma poliziesco di successo Parampara è stata finalmente rilasciata per lo streaming OTT tramite Disney Plus Hotstar, solo sette mesi dopo il debutto iniziale dello show.

Sono disponibili più piani di abbonamento che garantiranno l’accesso all’intero catalogo Parampara su Disney Plus Hotstar:

Premium: Rs 1499 all’anno, quattro dispositivi contemporaneamente con risoluzione fino a 2160p

Super: Rs 899 all’anno, due dispositivi contemporaneamente a una risoluzione di 1080p

Mobile: Rs 499 all’anno, un dispositivo mobile o tablet alla volta con una risoluzione di 720p

La prima stagione ha fatto il suo debutto nel dicembre 2021 con una solida accoglienza da parte di fan e critici allo stesso modo, con questa storia di David vs Golia che ha sicuramente attirato l’attenzione dei fan.

Tuttavia, il finale piuttosto scialbo della prima stagione ha posto più domande che risposte, con la recensione più apprezzata su IMDB che ha notato come “Purtroppo l’episodio culminante non sia finito bene” e che “Il finale potrebbe essere intrecciato in questo modo solo per rendere una base per la stagione 2.

La buona notizia è che la stagione 2 è stata fortunatamente in grado di portare avanti la storia da questa conclusione deludente, ma la cattiva notizia è che le possibilità di una terza stagione, sfortunatamente, rimangono decisamente contrastanti a seguito di una risposta critica sorprendentemente scarsa.

La stagione 3 di Parampara rimane probabile, ma le recensioni creano incertezza

La terza stagione di Parampara non è stata ancora pubblicamente confermata in lavorazione né dagli showrunner né dai partner di distribuzione associati.

Da un lato, le potenziali trame che potrebbero essere esplorate nella stagione 3 sono certamente accennate durante la seconda puntata recentemente rilasciata.

Il finale sorprendentemente aperto del finale della seconda stagione di Parampara dà anche speranza ai fan che potrebbe essere prodotta una terza stagione, essendo descritto come “l’episodio finale è stato buono, specialmente il finale, il vantaggio dato alla terza stagione!”

Telugu ABP Live ha osservato come “Il finale mostra che la terza stagione sarà più interessante delle due precedenti”. Ciò è probabilmente in risposta al fatto che la relazione tra Gopi e Rachna non ha avuto una risoluzione concreta, alla base dell’intero spettacolo.

Tuttavia, come nel caso della stragrande maggioranza dei titoli in streaming, i rinnovi dipendono interamente dal numero di famiglie che lo trasmettono in streaming e dalla risposta critica del pubblico. Sfortunatamente, le recensioni iniziali della critica per la stagione 2 di Parampara sembrano aver lanciato un martello intriso di sangue nelle opere.

LeisureByte definisce la seconda stagione un “dramma di vendetta noioso, saponoso e non necessario” e che “l’intera serie avrebbe dovuto essere completata in 10 episodi senza un’altra stagione”. Tuttavia, notano anche come “Immagino che il creatore abbia in programma di raccontare la storia in piccole parti attraverso molte stagioni”, indicando che i critici sono almeno consapevoli che una terza stagione potrebbe essere in programma.

Telugu ABP Live raccomanda che “Se sei libero… puoi vederlo una volta per passare il fine settimana” anche se rimane una “storia di routine”. Punteggi di 3/5 possono essere visti rispettivamente su Gadgets360 e OTT Play, con quest’ultimo che spiega come la stagione 2 di Parampara “può usare tropi familiari ma [it] è ben scritto e non gira intorno al cespuglio”

Va anche notato che l’attrice Divi Vadthya ha dichiarato in un recente evento che stava aspettando con impazienza la terza stagione, indicando che il cast è almeno d’accordo con un’altra missione. Tuttavia, non siamo stati in grado di corroborare nessuna delle informazioni condivise dall’evento a causa delle traduzioni in lingua telugu.

È interessante notare che, se la stagione 3 di Parampara viene confermata, le riprese potrebbero dover fare un passo indietro a causa del programma dei suoi attori principali. A partire da luglio 2022, Chandra, Babu e Sarathkumar stanno tutti lavorando ad almeno un altro progetto per il resto del 2022, con cinque ruoli imminenti a Sarathkumar.

Ciò significa che, qualunque sia il risultato di Parampara, la produzione dovrà probabilmente aspettare che il programma del cast si liberi; aspettatevi una data di uscita della stagione 3 (se rinnovata) nel terzo trimestre del 2023 – incrociamo le dita sul fatto che a breve verrà fatto un annuncio ufficiale riguardante la stagione 3 di Parampara.

