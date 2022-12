La stagione 2 di Louder and Prouder non arriverà a dicembre

LA FAMIGLIA ORGOGLIOSA: PIÙ FORTE E ORGOGLIOSA – “Bad Influencer” (Disney) PENNY.

Hai già raggiunto la famiglia? La serie Disney+ La famiglia orgogliosa: più forte e più orgogliosa è una sitcom animata che devi guardare subito. Con recensioni positive e un cast familiare di personaggi da avviare, non vogliamo vedere questo spettacolo essere spazzato via dal tappeto durante questa stagione invernale.

Detto questo, non aspettare che sia sulla piattaforma di streaming a dicembre come stagione 2 di La famiglia orgogliosa: più forte e più orgogliosa non arriverà su Disney+ questo mese.

Quando sarà presentata in anteprima la seconda stagione di The Proud Family: Louder and Prouder su Disney+?

Starai pensando: “Quanto tempo dovrò aspettare per guardare la prossima stagione?” La serie dovrebbe tornare per la premiere della seconda stagione a febbraio. Sebbene non sia stata fissata una data specifica, questa è una buona notizia per i fan della serie che si chiedevano se la famiglia Proud avrebbe avuto un’altra possibilità di brillare in un’altra stagione.

Avere la data della premiere della seconda stagione di The Proud Family: Louder and Prouder Stagione 2 a febbraio non è un annuncio sorprendente poiché la stagione 1 è andata in onda il 23 febbraio 2022. Se la stagione sarà presentata in anteprima nello stesso periodo, ciò significherebbe che lo farà essere esattamente un anno dalla prima della serie. Lo spettacolo ha molto cuore e anima in esso. È basato sulla serie originale trasmessa su Disney Channel dal 2001 al 2005. È una sitcom animata per famiglie che ha visto molti altri seguire le sue orme. Se è la prima volta che ne senti parlare, non temere. Abbiamo le conoscenze e la copertura per farti raggiungere prima che arrivi il mese di febbraio.

Ecco un promo per la prossima stagione:

La seconda stagione di The Proud Family: Louder and Prouder arriverà nel febbraio 2023 su Disney+. Recupera il ritardo sulla prima stagione della serie su Disney+ e tieniti aggiornato con Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura sulla programmazione Disney+.