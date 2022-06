La signora Marvel’s Damage Control, alias DODC, ha spiegato

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

I fan della Marvel si sono chiesti di chi fosse il cattivo principale Signora Marvel sarà, e il DODC sembra un contendente.

Spieghiamo chi è il DODC e quale parte giocano nella serie, oltre a confermare la data di uscita dell’Episodio 3.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Chi sono i DODC?

Il Dipartimento per il controllo dei danni degli Stati Uniti, noto anche come DODC o Damage Control, è noto come un dipartimento federale e una sussidiaria dello SHIELD progettata per affrontare i “conflitti intensificati”.

Il dipartimento è specializzato nell’eliminazione dei danni post-battaglia ed è avanzato nel 2024 per diventare un’agenzia delle forze dell’ordine motivata ad arrestare individui che mostrano poteri o artefatti alieni che potrebbero rappresentare una minaccia.

In Signora Marvelvediamo che Damage Control è guidato dall’agente Cleary, un personaggio di ritorno che si è presentato per la prima volta Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa quando l’identità di Peter Parker era stata rivelata.

Come si inserisce il DODC in Ms. Marvel?

Il controllo dei danni fungerà da minaccia Signora Marvel e come principale antagonista contro i Giovani Vendicatori. L’apparizione della divisione nei recenti progetti della Fase 4 sembra predisporre l’arrivo del gruppo di supereroi nel prossimo futuro.

La scena post-crediti di Signora Marvel ha mostrato l’agente Cleary e un altro agente che complottano per portare Kamala Khan dopo che i suoi poteri cosmici sono stati rivelati.

L’episodio 2 ha mantenuto la promessa di Damage Control di rintracciarla, tuttavia, Kamala è riuscita a scappare.

Il gioco di DODC nell’episodio 2 conferma che rimarranno una minaccia durante la serie, tuttavia, la loro persistenza potrebbe essere oscurata dall’arrivo di un cattivo più importante nel prossimo futuro.