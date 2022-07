La signora Marvel è un mutante? L’origine dei fumetti di Kamala Khan è stata esplorata

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

La Marvel continua a stuzzicare l’arrivo degli X-Men nel MCU e La signora Marvel il finale di stagione ha spinto in avanti il ​​grande debutto dei mutanti.

La scena finale di Signora Marvel L’episodio 6 ha consegnato una rivelazione sorprendente sul DNA di Kamala Khan e spieghiamo se il supereroe adolescente è un mutante.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

La signora Marvel è un mutante? – Riepilogo episodio 6

Durante la scena finale del Signora Marvel finale di stagione, una settimana dopo la resa dei conti di Kamala e Kamran con Damage Control, Bruno rivela di aver esaminato più da vicino i geni di Kamala.

Anche se Kamala aveva accettato il fatto di essere una Djinn, Bruno ha confermato che c’era qualcosa di diverso nel suo DNA dal resto della sua famiglia: una “mutazione”.

I fan avranno notato il classico riff di X-Men tema in gioco sulla rivelazione di Bruno, confermando che la Marvel intende trasformare Kamala Khan in un mutante.

Kamala Khan è un mutante nei fumetti?

No, Kamala Khan non è un mutante in Marvel Comics, ma invece un disumano.

Vivendo nel New Jersey, Kamala è stata esposta alla Nebbia Terrigena tramite una bomba che ha attivato i suoi poteri disumani.

Dopo essere stata smascherata, Kamala ha acquisito abilità di metamorfosi ed è stata in grado di allungare il suo corpo, in modo simile ai poteri di Reed Richards dei Fantastici Quattro.

Tuttavia, l’MCU ha cambiato i poteri di Kamala in modo che provengano dal braccialetto, garantendole il potere di sfruttare l’energia cosmica e allungarsi in quel modo.

Dal momento che la Marvel ha pianificato di rendere Kamala una mutante invece che una Inumana nell’MCU, ora ha senso che lo studio cambi le origini dei suoi poteri ed è probabile che la sua “mutazione” sarà spiegata ulteriormente nel film in uscita Le Meraviglie.

I fan della Marvel reagiscono alla presa in giro degli X-Men

Il fandom della Marvel è attualmente acceso di eccitazione, non solo perché i mutanti sono stati presi in giro, ma perché il Signora Marvel la serie nel suo insieme è stata esemplare per molti, incluso il finale.

La signora Marvel è ora in streaming su Disney Plus.

