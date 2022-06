La signora Marvel è stata girata in Pakistan? Il luogo delle riprese dell’episodio 4 esplorato

Signora Marvel ha portato gli spettatori in viaggio nella colorata città di Karachi, in Pakistan, mentre Kamala faceva visita a sua nonna, ma molti spettatori si chiedevano se la squadra avesse effettivamente girato in Pakistan.

Confermiamo dove è stato girato l’episodio 4, vediamo cosa dicono i fan sul luogo delle riprese online e forniamo un programma di rilascio per la serie.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

La signora Marvel Episodio 4 è stato girato in Pakistan?

No, episodio 4, intitolato Vedere Rossonon è stato girato a Karachi, né da nessuna parte in Pakistan.

La troupe ha effettivamente girato sul posto a Bangkok, in Thailandia, come confermato nei titoli di coda dell’episodio. È stato notato tra i fan che non è stato possibile realizzare le riprese in Pakistan a causa dell’attuale posizione politica del paese.

L’anno scorso è arrivata anche su Internet una foto delle riprese della troupe di Ms. Marvel a Bangkok, il che aggiunge più validità alle riprese sul posto.

Oltre alle riprese in Thailandia, il La signora Marvel serie è stato girato anche nel New Jersey, Atlanta, Georgia e nei Trilith Studios di Atlanta, dove viene girata la maggior parte dei film Marvel.

Immagine da Disney/Marvel.

I fan della Marvel sono rimasti sbalorditi dal luogo delle riprese in Thailandia

Questo fan ha dichiarato che la location scout Signora Marvel dovrebbe ottenere un aumento: