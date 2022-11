La serie Willow della Disney è un remake, un sequel o uno spin-off del film del 1988?

L’attesissima serie TV Willow della Disney è un remake, un sequel o uno spin-off del classico film del 1988?

Il film d’avventura dark fantasy del 1988 “Willow” è amato come qualsiasi altro film; essendo diventato un classico di culto dopo una forte performance al botteghino internazionale che alla fine ha raccolto oltre $ 137 milioni su un budget di $ 35 milioni.

Dopo 34 lunghi anni, è finalmente giunto il momento di tornare nel magico mondo di Willow con una nuovissima serie TV del colosso dello streaming Disney; tuttavia, la natura di questo spettacolo si sta rivelando preoccupante per alcuni fan.

Quindi, mettiamo a nostro agio tutti i nostri dubbi; La serie Disney del 2022 è un sequel, uno spin-off o un remake del popolare film Willow del 1988?

La serie Willow della Disney è un riavvio, un remake o un sequel?

Per la gioia dei fan, la serie TV Disney del 2022 non è un remake, un riavvio o uno spin-off del classico film di Willow del 1988; invece, essendo un sequel diretto del film iconico.

La serie del 2022 si svolge “anni dopo gli eventi del film originale di Willow” con più personaggi nel nuovo spettacolo che in realtà sono la progenie dei personaggi del film originale; tra cui Kit (Ruby Cruz), Airk (Dempsey Bryk) e Mims (Annabelle Davis).

Tuttavia, ci saranno ancora molti volti riconoscibili nel nuovo sequel, tra cui Warwick Davis nei panni di Willow, Kevin Pollack nei panni di Rool, Rick Overton nei panni di Franjean e Joanne Whalley nei panni di Sorsha.

“È creativamente eccitante non solo rivisitare il mondo ei personaggi concepiti per la prima volta da George Lucas, Bob Dolman e me stesso, ma anche vederlo prendere il volo in modi così freschi, divertenti e cinematografici attraverso l’immaginazione di Jon Kasdan e del Team Willow. Questo non è un nostalgico ritorno al passato, è una svolta creativa ed è un vero spasso far parte di tutto questo. – Ron Howard, tramite Varietà.

Come è nato il sequel di Willow?

Il produttore del sequel di Willow del 2022 Jon Kasdan e l’attore protagonista Warwick Davis si sono recentemente incontrati con The Gamer per discutere di come è nata la nuova produzione.

Davis ha spiegato come “Per anni se ne è parlato, non da nessuno ufficiale, ma dai fan”, aggiungendo che “Mi hanno costantemente assillato dicendo, ‘quando vedremo un sequel?’, ed è una domanda Non ho mai potuto rispondere, fino a quando non ho incontrato John Kasdan, che ho capito essere anche un fan.

Mentre lavoravano insieme a Solo: A Star War Story, i due si sono uniti all’idea di un sequel di Willow e hanno lavorato segretamente a un’idea per riportare il mondo magico ai giorni nostri.

“Sul set di Solo mi chiedevo chi lo avesse portato sul set. ‘Non sono ammessi fan qui’, perché era ossessionato dal parlare di Willow. Ed è stato deciso che dovrebbero esserci davvero più Willow. Quindi questo è stato il catalizzatore per la realizzazione di questo progetto, davvero. È successo molto rapidamente in termini hollywoodiani; non sono stati anni e anni di sviluppo. Prima che me ne rendessi conto, ero sul set in Galles, per il primissimo giorno di riprese, ancora una volta, con l’aspetto di Willow, ma in una versione leggermente più vecchia, più matura e con un aspetto migliore. – Warwick Davis, tramite The Gamer.

È interessante notare che Davis aveva precedentemente detto a News Australia come pensava che il franchise di Willow fosse “probabilmente meglio lasciarlo da solo” se un riavvio era il piano originale, non un sequel diretto.

“Non credo che un sequel sarebbe fuori questione. Sarebbe interessante vedere dove sono finiti i personaggi. Io e Val Kilmer ne abbiamo parlato, in realtà ne abbiamo parlato parecchio. Anche a lui piacerebbe molto farlo. Riguarda, c’è più storia, e penso che ci sia. Willow è diventata una maga? Era abbastanza bravo in questo, ma non era brillante… Per rivisitarlo, mi piacerebbe immensamente. – Warwick Davis, tramite News AU.

