La serie Tales of the Jedi rivela nuovi dettagli sul rilascio e sugli episodi

Sono stati rilasciati nuovi dettagli sulla prossima serie antologica animata di Star Wars, Tales of the Jedi, che include il ritorno di Liam Neeson.

L’universo di Star Wars continua ad espandersi a ritmi sempre crescenti e mentre ogni fan si accontenta di guardare Obi-Wan Kenobi, LucasFilm non perde tempo ad annunciare cosa accadrà per l’iconico franchise di fantascienza.

Ora, in un evento di rivelazione negli Stati Uniti, sono stati rivelati maggiori dettagli sull’imminente serie antologica animata del franchise, Tales of the Jedi. Seguendo le orme di The Clone Wars, The Bad Batch e Visions, questa nuova serie esplorerà il background di diversi personaggi affermati e includerà anche un ritorno del leggendario Liam Neeson nei panni di Qui-Gon Jinn.

Di cosa parla Star Wars: I racconti dello Jedi?

Star Wars: Tales of the Jedi è una serie antologica animata in arrivo dal veterano dell’universo fantascientifico, Dave Filoni (The Clone Wars, The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Resistance e The Bad Batch).

Il nuovo spettacolo condivide anche lo stesso nome di una serie di romanzi a fumetti pubblicati tra il 1993 e il 1998, ma sembra che questi due siano titoli non correlati.

Tales of the Jedi includerà più storie sui personaggi dell’era prequel, concentrandosi principalmente sul conte Dooku e Ahsoka Tano, ma includerà anche Qui-Gon Jinn, Mace Windu e Yaddle tra molti altri personaggi affermati.

Come riportato dal canale YouTube di Star Wars Explained nel video dell’evento, Liam Neeson tornerà a doppiare Qui-Gon Jinn e suo figlio nella vita reale Michael interpreterà il ruolo del giovane Qui-Gon.

È interessante notare che l’iconico attore aveva dichiarato solo di recente che il suo ritorno nell’universo di Stra Wars sarebbe stato probabilmente sotto forma di un film teatrale, piuttosto che di una serie TV o addirittura di uno spettacolo animato. Parlando a Comic Book, Neeson ha detto in risposta al suo potenziale ritorno nei panni di Qui-Gon Jinn:

“Oh, penso di sì, sì, sì, sì, penso di sì… se fosse un film. Sì, sono un po’ snob quando si tratta di TV, devo ammettere che mi piace il grande schermo, capisci? Qui-Gon, non posso credere che siano passati 24 anni da quando abbiamo realizzato [Star Wars:] La minaccia fantasma, non riesco proprio a credere a dove sia finito il tempo. – Liam Neeson, tramite Comic Book.

Quando uscirà Tales of the Jedi e con quanti episodi?

Al panel dell’evento di maggio, è stato confermato che Star Wars: Tales of the Jedi sarebbe stato presentato in anteprima su Disney nell’autunno 2022 con sei episodi.

Una data più specifica purtroppo non è stata rivelata al recente evento o in nessuno dei successivi post di notizie; tuttavia, è probabile che tutti e sei gli episodi saranno resi disponibili lo stesso giorno, così come l’altro titolo dell’antologia animata di Star Wars, Visions.

Mentre tre degli episodi si concentreranno su Dooku e gli altri tre su Ahsoka, i fan sono fin troppo consapevoli del fatto che le possibilità per i contenuti futuri di Tales of the Jedi sono illimitate. Come notato da The Direct, “Con Ahsoka e Dooku in testa per la prima stagione, la porta è aperta a infinite opportunità future con altri Jedi, non solo dalla trilogia prequel, ma attraverso la saga”.

“Racconti di Jedi potrebbe anche offrire uno sbocco per tornare alla storia di Rey o per vedere di più sulla caduta di Luke Skywalker prima della trilogia del sequel. – Il diretto.

Al recente pannello dell’evento di rivelazione, diversi screenshot e anteprime sono stati mostrati esclusivamente alla folla. Come riportato da Bespin Bulletin, altri teaser includevano il funerale di Padme, Ahsoka che combatte un Inquisitore e Yaddle contro Dooku.

Tales of the Jedi sembra avere lo stesso stile di animazione delle precedenti serie animate, principalmente The Bad Batch e The Clone Wars. Il video di Star Wars Explained su YouTube mette a tacere i nostri dubbi sulla sua qualità, notando come “non sembra affatto lesinato, nonostante si tratti di cortometraggi”.

Impossibile caricare questo contenuto Tales of the Jedi è un’antologia di cortometraggi animati originali, ogni storia con Jedi dell’era prequel, in streaming nell’autunno 2022 solo su @DisneyPlus. pic.twitter.com/yHAyCAxuBM — Star Wars (@starwars) 28 maggio 2022

Sono in arrivo altri programmi TV di Star Wars

La buona notizia è che ci sono molte serie TV di Star Wars in arrivo nelle condutture che non vedono l’ora di includere:

Andor: Concentrandosi sulla spia ribelle Cassian Andor

Skeleton Crew: incentrato sulla caduta dell’impero attraverso gli occhi dei bambini

Rangers of the New Republic: Concentrandosi su un gruppo di piloti di X-Wing

Lando: Concentrandosi sul più giovane contrabbandiere Lando Calrissian

L’Accolito: Concentrandosi sull’era dell’Alta Repubblica

A Droid Story: Concentrandosi su un nuovo personaggio droide con R2-D2 e C-3PO

Andor | Rimorchio teaser | Disney+ BridTV 10221 Andor | Rimorchio teaser | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/j5UX1Adanis/hqdefault.jpg 1020573 1020573 centro 13872

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Spriggan: tutto ciò che sappiamo sulla nuova micidiale serie anime di Netflix