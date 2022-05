La serie Star Wars va bene?

Il ritorno di due dei personaggi più iconici della storia di Star Wars è arrivato nella nuovissima serie Disney+, Obi-Wan Kenobi. In questo post, rivedo il primo episodio della serie per darti un’idea se vale la pena dare un’occhiata o meno alla serie.

La serie segue il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi mentre veglia su un giovane Luke Skywalker ed elude i cacciatori Jedi d’élite dell’Impero durante il suo esilio sul pianeta deserto Tatooine.

Il primo episodio si è aperto con un flashback dell’intero Guerre stellari saga. Ho adorato il modo in cui hanno aperto lo spettacolo, una sensazione così nostalgica per ricordarci cosa è successo e prepararci per quello che ci aspetta.

Sung Kang e il suo equipaggio sono alla ricerca di chiunque si opponga a loro. Mentre questo sta andando giù, l’Inquisitrice Reva fa sapere che sta dando la caccia a Obi-Wan, ma Sung Kang le ricorda che hanno rinunciato alla sua ricerca. Successivamente, vediamo per la prima volta Obi-Wan, che sembra lavorare in uno stabilimento in cui si accontenta di mantenere un basso profilo. Quando riusciamo a vedere dove ha messo le sue radici, quando si è addormentato, ci rendiamo conto che sta avendo “incubi” sulla battaglia con Anakin.

Obi-Wan Kenobi episodio 1 getta le basi per la posta in gioco a venire

Più tardi, incontriamo Leia (la bambina più adorabile di sempre), che vediamo si trova nei guai e non sembra che questa sia la prima volta. Una piccola introduzione perfetta al suo personaggio.

Sung Kang e Inquisitor si presentano dove si trova Obi-Wan e iniziano a chiedere a tutti se sanno se c’è un Jedi. L’Inquisitore inizia a interrogare Owen e minaccia la sua vita finché Sung Kang non la ferma. Kang sta iniziando a sentirsi sempre più frustrato dalle sue azioni. Gli fa sapere che lo troverà e otterrà ciò che le è dovuto. Dopo il loro confronto, vediamo Obi-Wan ringraziare Owen per non aver rivelato il fatto che è lì.

Tornando a Leia, che non sta tramando niente di buono, ma onestamente difende coloro che la circondano perché un ragazzino è un po’ un prepotente per tutti. Ancora una volta, amo questa bambina e lo sperma che sta portando nel ruolo di Leia. Tuttavia, dopo essersi allontanati di nuovo, un paio di cattivi inseguono e catturano Leia. Il senatore chiama Obi-Wan e lo implora di aiutarla a trovarla e lui si rifiuta di aiutarla perché sono passati dieci anni e non è più quello che era una volta.

Il senatore arriva per supplicare Obi-Wan di salvare Leia. Mentre accetta di assumersi il compito, vediamo che l’Inquisitore è dietro il rapimento di Leia per far tornare Obi-Wan per salvarla e lei può finire il lavoro. Torna a Obi-Wan, che apre una cassa con la sua spada laser al suo interno. Arriva per dirigersi sulla nave per salvare la situazione e l’episodio finisce.

Nel complesso, ho piuttosto apprezzato il primo episodio. È stato un po’ lento, cosa che mi è piaciuta perché ha gettato le basi per la posta in gioco che il nostro eroe dovrà affrontare nei prossimi episodi. È stato incredibile vedere alcuni dei volti familiari durante l’episodio. Estremamente felice e pronto a guardare l’episodio due.

Obi-Wan Kenobi l’episodio 1 è disponibile oggi su Disney+.