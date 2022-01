La serie “Real Steel” in lavorazione su Disney+

È ufficiale. Dopo anni di manifestazioni, le grida dei fan per un Vero acciaio sequel, sembra che la Disney rivisiterà finalmente di nuovo quel mondo con una nuovissima serie su Disney+.

Secondo Collider, la Disney aveva in programma di rivisitare l’aspirante franchise da un po’ di tempo, ma ci è voluto più tempo del previsto per creare finalmente nuovi contratti per tutti i produttori originali del film.

Il sito aggiunge che ora che i produttori sono tornati a bordo, lo studio è alla ricerca di uno scrittore con una nuova prospettiva per portare il concetto in una nuova direzione.

Questa sarà senza dubbio una grande aggiunta a Disney+ poiché continua a crescere come piattaforma di streaming.

Per coloro che potrebbero non ricordare il film del 2011 o non hanno familiarità con la storia originale, basata sul racconto “Steel” scritto da Richard Matheson, seguiva un pugile in pensione (interpretato da Hugh Jackman) mentre faceva coppia con il figlio separato per costruisci e addestra un robot che combatta in un torneo composto da altri robot da combattimento.

Prima del suo trattamento sul grande schermo, il racconto è stato effettivamente adattato come un episodio di The Twilight Zone nel 1963.

Anthony Mackie (Il falco e il soldato d’inverno) ed Evangeline Lilly (Ant-Man e la vespa) ha recitato insieme.

Poco dopo l’annuncio, il regista e produttore Shawn Levy è andato su Twitter per confermare e celebrare la notizia.

Questo sta accadendo a causa di tutte voi persone straordinarie che non hanno mai dimenticato questo film e non mi hanno mai lasciato dimenticare l’amore. #i tuoi segreti al sicuro con me https://t.co/NV5tko0dM5

Non è chiaro se Levy assumerà altri compiti nella serie oltre alla produzione.

Forniremo ulteriori aggiornamenti man mano che questa storia si sviluppa.

FONTE: Collider

Informazioni sull’autore del post

Imparentato

Continua a leggere