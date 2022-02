La serie Hulu mostra accuratamente come Pam e Tommy si sono incontrati per la prima volta

Il pubblico è entusiasta di entrare nel nuovo spettacolo di Hulu e Disney Plus, Pam e Tommy, per esplorare lo scandalo che circonda la coppia di celebrità.

Poiché lo spettacolo segue gli eventi della vita reale piuttosto da vicino, c’è un momento in cui Pam e Tommy si incontrano per la prima volta che la serie replica autenticamente.

Creato da Robert Siegel e sviluppato da Evan Goldberg e Seth Rogen, Pam e Tommy si basa sull’articolo Rolling Stone del 2014 Pam e Tommy: la storia non raccontata del sex tape più famigerato del mondo di Amanda Chicago Lewis, e vede come protagonisti Lily James e Sebastian Stan nei panni della coppia titolare in questione.

Hulu mostra come Pam e Tommy si sono incontrati

Pamela Anderson e Tommy Lee si sono incontrati per la prima volta nella vita reale a Capodanno nel 1994, quando la coppia ha partecipato allo stesso evento in una discoteca.

Un’intervista del 1995 con Pamela Anderson ha confermato che dopo essersi incontrati, pensava che fosse “un ragazzo simpatico, amichevole e simpatico”.

Tommy ha quindi leccato il viso di Pamela, dal mento alla fronte, che è un momento iconico tra i due che è stato accuratamente ricreato nella serie televisiva.

Dopo aver dato a Tommy il suo numero, Pamela è stata sopraffatta dalle attenzioni che le stava dedicando per rivederla.

È stato riferito che una cosa che la serie ha lasciato fuori dalla narrazione era la grande quantità di denaro che Tommy usava per acquistare giocattoli per adulti per loro due.

Guida agli episodi di Pam e Tommy

Pam e Tommy sarà composto da otto episodi in cui gli spettatori potranno sbizzarrirsi.

Il dramma biografico ha debuttato mercoledì 2 febbraio 2022 con una prima di tre episodi. Tuttavia, la serie ora si stabilirà nel rilascio di un episodio a settimana, con ogni puntata della durata compresa tra 43 e 51 minuti.

Episodio 1: Foratura e martellamento – mercoledì 2 febbraio 2022

– mercoledì 2 febbraio 2022 Episodio 2: Ti amo, Tommy – mercoledì 2 febbraio 2022

– mercoledì 2 febbraio 2022 Episodio 3: Jane Fonda – mercoledì 2 febbraio 2022

– mercoledì 2 febbraio 2022 Episodio 4: Il Master Beta – mercoledì 9 febbraio 2022

– mercoledì 9 febbraio 2022 Episodio 5: TBA – Mercoledì 16 febbraio 2022

Episodio 6: TBA – Mercoledì 23 febbraio 2022

Episodio 7: TBA – Mercoledì 2 marzo 2022

Episodio 8: TBA – Mercoledì 9 marzo 2022

Dove guardare

Pam e Tommy è una miniserie esclusiva per la sezione Star di Hulu e Disney Plus, che sono le piattaforme che puoi utilizzare per guardare tutti gli otto episodi della serie.

Poiché Hulu è una piattaforma americana, Pam e Tommy è stato anche aggiunto al catalogo di Disney Plus per gli spettatori nel Regno Unito.

Gli abbonamenti Hulu costano $ 6,99 al mese, tuttavia, i nuovi utenti hanno diritto a una prova gratuita di 30 giorni.

Inoltre, Hulu fornisce anche un piano senza pubblicità per $ 12,99 al mese e un pacchetto Hulu/Disney Plus/ESPN per $ 69,99.

Un abbonamento Disney Plus costa £ 7,99 al mese o £ 79,90 all’anno, tuttavia, questa piattaforma non offre una prova gratuita.

