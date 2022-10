La serie Dragon Ball New Journey su Disney Plus è stata smentita

Il mondo degli anime giapponesi è ampio ed espansivo, ricco di spettacoli che vantano fandom così affettuosi.

Individuare il momento in cui il tuo amore per gli anime ha preso il volo per la prima volta può essere complicato per alcuni, ma molti ricorderanno con affetto i giorni in cui scoprirono Dragon Ball e sapranno con tutto il cuore che è lì che è iniziata la passione.

La serie anime è stata prodotta da Toei Animation e funge da adattamento dei primi 194 capitoli del manga omonimo creato da Akira Toriyama.

È andato in onda per 153 episodi, ma un franchise è nato e ha prosperato, con lo spettacolo che ha raggiunto uno status iconico che alcuni direbbero essenzialmente non ha rivali nel genere.

Quindi, non sorprende che l’idea della casa di Topolino che offre la sua interpretazione dell’anime abbia ottenuto una buona risposta. Tuttavia, non è ufficiale, quindi parliamo di una serie Disney Plus di Dragon Ball New Journey sfatata…

La serie Disney Plus di Dragon Ball New Journey è stata smentita

Numerosi tweet mostrano l’immagine di un personaggio che molti ritengono sia una nuova incarnazione dell’iconico personaggio di Dragon Ball Goku con un logo che recita “Disney+: Dragon Ball New Journey” nell’angolo in basso a sinistra.

Un tweet di Kudou è intitolato “Non vogliamo questo brutto culo Goku” e ha accumulato ben 108.000 Mi piace e quasi 7000 retweet al momento della scrittura.

Tuttavia, nessun progetto del genere è stato annunciato dalla Disney e non ci sono prove di uno spettacolo o un film di Dragon Ball New Journey in sviluppo presso la compagnia.

L’immagine diffusa online è in realtà un’opera di fan art che l’artista di personaggi 3D Van Rose ha pubblicato su Twitter martedì 27 settembre 2022.

“Fanart di Goku da Dragonball”

“Piccolo pezzo di fanart di Dragon Ball su cui ho lavorato”, hanno scritto, con un collegamento per visualizzare l’arte su Art Station.

Su Art Station, vengono spiegati l’aspetto e il design del personaggio che ricorda qualcosa che potresti trovare in un progetto Disney:

“Fanart di Goku da Dragonball. Un progetto di riprogettazione per vedere quanto vicino potrei far sentire questo personaggio come qualcosa di Moana della Disney o Reya e l’ultimo drago. Principalmente una scusa per imparare Xgen.

La fan art originale non presenta il suddetto logo di Dragon Ball New Journey, che è stato aggiunto da qualcun altro per creare l’illusione che l’arte sia stata presa da un progetto Disney.

Puoi controllare il tweet originale di Van Rose di seguito:

La Disney possiede i diritti di Dragon Ball?

Fiction Horizon riporta che la Disney ha ottenuto i diritti su una piccola parte del franchise di Akira Toriyama Dragon Ball quando è avvenuta la fusione Disney-Fox nel 2019.

Tuttavia, secondo quanto riferito, hanno ottenuto solo i diritti per realizzare e distribuire progetti live-action e non progetti anime o animati. Questo è ripreso da CBR.

