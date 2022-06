La serie Disney+ “Muppets Mayhem” aggiunge Anders Holm e Saara Chaudry

maniaci del lavoro star, Anders Holm si unirà alla nuovissima serie Disney+ con i Muppets, Il caos dei Muppet, Variety ha imparato. Si unisce al progetto anche Saara Chaudry, che è conosciuta come estranea allo streamer che ha recitato La misteriosa società benedettina.

Il duo si unisce a un cast che include anche Lilly Singh (Un po’ in ritardo con Lilly Singh, Dollface) e Tahj Mowry (Ragazzo intelligente). La serie porterà il pubblico in un viaggio pieno di musica come, finalmente, The Electric Mayhem Band, composta da Dr. Teeth alla voce e alle tastiere, Animal alla batteria, Floyd Pepper alla voce e al basso, Janice alla voce e alla chitarra solista, Zoot al sassofono e Lips alla tromba, mentre registrano il loro primo album in assoluto.

Singh interpreta Nora, la giovane dirigente di A&R con il compito di gestire e combattere il caos che è The Electric Mayhem Band. Mowry interpreterà Gary “Moog” Moogowski. Descritto come un amabilmente goffo superfan sfegatato della band, li segue lealmente da un concerto all’altro. Moog è un appassionato audiofilo che sa come muoversi su un mixer. Dal momento che è un’enciclopedia ambulante della band, è spesso in grado di offrire consigli o guida a Nora quando ha problemi a litigare, comunicare con loro o persino capirli. Mentre Moog continua a lavorare a stretto contatto con Nora, inizia a sperare che forse lei lo vedrà meno come un compagno sciocco e più come un protagonista.

Holm apparirà in un ruolo da guest star ricorrente nei panni di JJ, un ex stagista timido e nerd diventato imprenditore tecnologico super cool che sembra essere l’ex di Nora. In superficie, la sua ambizione non conosce limiti, ma il vero JJ sottostante spera ancora di riconquistare Nora.

Chaudry reciterà nel ruolo regolare della serie di Hannah, la sorella più giovane e probabilmente più abile di Nora. Cresciuta nell’era dei Mi piace, delle condivisioni e dell’idea che “se non è stato pubblicato, non è successo”, Hannah ha tradotto il suo acume e talento per i video di trucco entusiasti e ambiziosi in un fiorente impero dei social media, completo di una legione di “Fan-a-Hannah”. Il suo successo ha purtroppo sconvolto la sua dinamica con Nora.

La serie è stata sviluppata da Adam F. Goldberg, Bill Barretta e Jeff Yorkes sulla base dei personaggi creati da Jim Henson. È scritto da Adam F. Goldberg (I Goldberg), Bill Barretta (I Muppet, Palazzo dei fantasmi dei Muppet), e Jeff Yorkes, i produttori esecutivi sono Goldberg, Barretta, Michael Bostick e Kris Eber. Yorkes è un co-produttore esecutivo. David Lightbody e Leigh Slaughter di The Muppets Studio sono anche produttori esecutivi.

La serie televisiva Disney Branded è prodotta da ABC Signature e The Muppets Studio per Disney+.

