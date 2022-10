La serie di fantascienza Doctor Who è in streaming su Disney+?

Sai che la serie di fantascienza britannica preferita da tutti lo è Dottor chi! Lo spettacolo è stato un punto fermo della BBC dal 1963 e ha catturato l’attenzione degli spettatori per tutti questi anni. È davvero difficile per un progetto rimanere rilevante, ma Dottor chi lo ha fatto con successo.

Alcuni attori importanti che hanno assunto il ruolo principale nel corso degli anni sono il primo vero dottore, William Hartnell, David Tennant che ha servito come decimo dottore, Matt Smith che ha seguito, e la prima e finora unica dottoressa dello show, Jodie Whittaker.

La serie parla di un Signore del Tempo chiamato il Dottore che sembra un essere umano. L’essere extraterrestre utilizza una forma spaziale che viaggia nel tempo chiamata TARDIS, assumendo l’aspetto di una cabina blu della polizia britannica. Il Dottore combatte i nemici, lavora per impedire alle forze del male di cambiare la storia e aiuta i bisognosi.

Dal momento che è una serie britannica, quelli negli Stati Uniti e nei territori internazionali potrebbero chiedersi dove lo spettacolo può essere trasmesso in streaming.

Doctor Who è su Disney+?

Dottor chi non è attualmente in streaming su Disney+. Ma ci sono alcuni cambiamenti interessanti in arrivo! La rete originale dello spettacolo, la BBC, ha annunciato la sua collaborazione con il servizio di streaming. Quindi cosa significa esattamente?

A partire dal 2023, i nuovi episodi dell’amata serie saranno trasmessi in streaming su Disney+ a livello internazionale per quelli al di fuori del Regno Unito e dell’Irlanda. Il pubblico statunitense potrà continuare a divertirsi sintonizzandosi su BBC America.

Abbiamo ufficialmente in fila anche i nostri quattordici e quindicesimo Dottori! A novembre 2023, ci saranno tre episodi speciali per celebrare il 60° anniversario dello spettacolo. Per commemorare il traguardo, David Tennant riprenderà il suo ruolo per i tre speciali. Dopodiché, il nuovo Dottore, l’attore Ncuti Gatwa, interviene con i suoi episodi che iniziano ad andare in onda nello stesso anno.

