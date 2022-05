La seconda stagione di “LOKI” sarà girata quest’estate, alcuni nomi sorprendenti torneranno

Anche se l’incursione della Marvel nel multiverso è stata lunga ed estenuante, è tutt’altro che finita. Lo sappiamo a causa del modo in cui entrambi sono stati rilasciati di recente Il dottor Strange nel multiverso della follia e la prima stagione di Loki si è conclusa.

Anche se probabilmente passeranno un altro paio d’anni prima di riscoprire dove si trova Doctor Strange e scoprire cosa ha combinato con il suo nuovo compagno, il ritorno di Loki è imminente. Lo sappiamo perché solo un paio di mesi fa è stato rivelato che la serie aveva acquisito due nuovissimi registi: Cavaliere della LunaSono Justin Benson e Aaron Moorehead.

Dall’annuncio, si sospetta che la produzione dovrebbe iniziare presto. Ora, grazie al sito ProductionList.com, non solo possiamo confermarlo, ma sappiamo anche esattamente quando inizierà.

Sorprendentemente, il sito afferma che le riprese della serie inizieranno il mese prossimo. Più specificamente, la produzione inizia il 6 giugno a Londra. Mancano solo poche settimane. In realtà sono 3 giorni prima che la prima stagione fosse presentata in anteprima su Disney+ l’anno scorso!

È interessante notare che il sito elenca anche la regista della prima stagione Kate Herron come produttrice. Se è vero, questa è la prima volta che Herron è stata “riattaccata” alla serie da quando ne ha lasciato la scorsa estate. Per coloro che potrebbero non ricordare, dopo la sua partenza, ha fatto sembrare che non sarebbe stata coinvolta in alcun modo, forma o forma, con il futuro del franchise. Potrebbe aver cambiato idea? Sulla carta ha senso per lei tornare in qualche modo per continuare a monitorare i progressi del personaggio che ha aiutato a scovare.

Il direttore della fotografia Autumn Durald, che ha lavorato sia alla prima stagione che all’attesissimo Black Panther: Wakanda per sempre, è indicato anche come di ritorno. Tuttavia, Cavaliere della Luna Il direttore della fotografia e collaboratore di lunga data di Benson e Moorehead, Andrew Droz Palermo, ha anche recentemente accennato che gli è stato chiesto di tornare al MCU, quindi c’è la possibilità che anche lui possa finire affezionato.

Ora, i programmi di produzione cambiano e la maggior parte di queste informazioni non è stata confermata dalla Marvel o da alcuno scambio importante, quindi ti invitiamo a prenderla con le pinze. Assicurati di seguire The DisInsider per una copertura continua man mano che emergono maggiori dettagli.

Se il sito ha ragione, siamo sicuri di ricevere ulteriori informazioni nelle prossime settimane… o no. Sappiamo tutti come la Marvel ami essere avvolta nel segreto.

