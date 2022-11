La scena post-crediti di Andor conferma ciò che i prigionieri hanno costruito su Narkina 5

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per l’episodio 12 di Andor*

Quando Cassian Andor è stato inviato alla fabbrica della prigione su Narkina 5, i fan hanno immediatamente iniziato a chiedersi quale fosse la componente misteriosa che i detenuti stavano costruendo.

Le teorie andavano dagli attacchi delle gambe per i droidi sonda imperiali al mozzo centrale dell’ala di un TIE Fighter.

Ora, una scena post-crediti nel finale della prima stagione di Andor ha finalmente confermato ciò che i prigionieri stavano costruendo durante i loro estenuanti turni.

Il misterioso componente in costruzione su Narkina 5

Nell’episodio 8, quando Cassian è stato mandato nella prigione di Narkina 5, lui e migliaia di altri detenuti sono stati incaricati di costruire una quantità infinita di macchinari a sei raggi.

Le parti che sono entrate nella costruzione sono state fornite tramite i tavoli e avvitate con cerniere regolabili montate.

La componente misteriosa ha rapidamente suscitato domande tra i fan, con molte teorie su ciò che stavano costruendo i prigionieri, molte delle quali ora sono state rese ridondanti grazie alla scena post-crediti di Andor.

La scena post-crediti di Andor rivela cosa stavano costruendo i prigionieri

Se sei rimasto fino a dopo i titoli di coda dell’episodio 12 di Andor, verrai accolto da una scena post-crediti a sorpresa che è iniziata con alcuni bracci meccanici che saldano un macchinario in posizione.

Diventa subito chiaro che il componente installato è uno dei tanti meccanismi a sei raggi che i prigionieri stavano costruendo su Narkina 5.

Lentamente, la telecamera si sposta per rivelare la scala della macchina che viene costruita mentre i ragni robotici saldano migliaia di componenti in posizione su una sezione semilavorata del piatto laser della Morte Nera.

Mentre la telecamera si ingrandisce ulteriormente, possiamo vedere una Morte Nera quasi finita che si libra sopra un pianeta con il suo piatto laser ancora in costruzione, piuttosto adatto visto che in Rogue One vediamo finalmente il sistema di armi completato e installato.

Cosa significa per Cassian Andor

Come la battuta straziante di Kino Loy nell’episodio 10, la rivelazione nelle scene post-crediti di Andor invierà onde d’urto attraverso i fan di Star Wars.

Questo perché Cassian e i suoi compagni detenuti stavano aiutando a costruire parti per la Morte Nera, l’arma che alla fine avrebbe tolto la vita ad Andor negli ultimi momenti di Rogue One dopo che lui e Jyn Erso avevano rubato i piani della gigantesca super arma dell’Impero.

C’è ulteriore ironia aggiunta nel mix quando ti rendi conto che Cassian non solo ha costruito componenti per la Morte Nera, ma ha anche rubato i suoi piani, il che significa che mentre era in parte responsabile della sua creazione, era anche parte della sua spettacolare distruzione.

Andor è ora disponibile per lo streaming completo su Disney+ dopo che l’episodio finale della prima stagione è andato in onda il 23 novembre 2022.

