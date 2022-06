Non importa la verità, ecco Pistol.

Per chi è a conoscenza di tutto ciò che riguarda Sex Pistols, questo potrebbe essere il modo migliore per avvicinarsi alle recenti miniserie TV su Hulu e Disney+.

Creato da Craig Pierce per FX e diretto da Danny Boyle (Il milionario dei bassifondi), il dramma biografico racconta la formazione e la storia dell’iconica band punk dei Sex Pistols, meglio conosciuta per canzoni come Anarchy In The UK e God Save The Queen.

Al centro della serie, abbiamo il chitarrista Steve Jones, interpretato da Toby Wallace.

Il progetto è in realtà basato sul libro di memorie di Jones, Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol. Tuttavia, il pubblico potrebbe chiedersi quanto sia accurata la serie, in particolare per quanto riguarda la relazione tra Chrissie Hynde e Steve Jones.

La relazione tra Chrissie Hynde e Steve Jones in Pistol è precisa?

No, la relazione tra Steve Jones e Chrissie Hynde (interpretata da Sydney Chandler) non è del tutto precisa.

Yahoo! Life riporta che lo stesso Steve ha dichiarato che ciò che si svolge tra la coppia nei sei episodi di Pistol non riflette come sono accadute le cose nella vita reale. Come mai? “Devi fare un po’ di spettacolo nel mondo dello spettacolo”, ha affermato. “Devi renderlo interessante.”

Sebbene i dettagli non siano accurati, Chrissie era in giro nel periodo in cui i Sex Pistols sono esplosi sulla scena musicale del Regno Unito e la sua storia condivide alcuni incroci con quella dei Pistols.

Note sul grunge Hynde si trasferì dall’Ohio a Londra durante quel periodo e lavorò con Nick Kent della NME. Tuttavia, aveva l’ambizione di diventare lei stessa una musicista e ha continuato a diventare il capo del gruppo rock anglo-americano The Pretenders, formatosi nel 1978.

Prima di allora, invece, ha lavorato presso il negozio di abbigliamento londinese SEX, che compare in Pistol. È qui che ha incontrato Steve Jones e gli altri membri dei Sex Pistols e si è avvicinata abbastanza a John Lydon e Sid Vicious. In realtà li ha quasi sposati in modo da poter rimanere nel paese, evidenzia Cheatsheet.

“Non avevo idea che avesse aspirazioni a suonare la chitarra”

Per darti un’indicazione di quanto i creatori di Pistol abbiano deciso di “fare spettacolo”, Chrissie Hynde ha detto quanto segue su Steve nel suo libro di memorie, Reckless: My Life As A Pretender:

“Un delinquente adolescente di West London, Steve Jones, gironzolava per il negozio. (Non avevo idea che avesse aspirazioni a suonare la chitarra; non sapeva nemmeno che lo facessi.) Malcolm e Viv sembravano averlo preso sotto la loro ala per qualche motivo, per tenerlo fuori dai guai.

In realtà era con Nick Kent in questo periodo e Steve Jones ha recentemente detto al Times che Chrissie lo aveva informato che era sorpresa di interpretare un ruolo così significativo nella serie dopo essere stata elevata a interesse amoroso.

‘The Sex Pistols è una storia che si presta al sensazionalismo’

Parlando di Nick Kent, da allora ha detto al Times che Chrissie non gli è stata infedele durante la loro relazione, contrariamente a quanto suggeriscono alcune sequenze di Pistol:

“Chrissie ed io abbiamo avuto una relazione. Abbiamo vissuto insieme per un anno mentre lei lavorava in negozio, poi ci siamo lasciati in circostanze aspre. Si è trasferita a Parigi per un po’, poi è tornata a Cleveland. Non mi ero mai reso conto che ci fosse una grande relazione tra loro due”.

Ha aggiunto: “Certo, ognuno ha la propria versione e Sex Pistols è una storia che si presta a sensazionalizzare così facilmente”.

Pistol è in streaming su Hulu e Disney+.

In altre notizie, quando apparirà il presidente Biden su Jimmel Kimmel Live?