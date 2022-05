La registrazione dal vivo di “Trevor: The Musical” sarà trasmessa in streaming su Disney+

La Disney ha annunciato che la registrazione filmata della commedia Off-Broadway Trevor: Il musical debutterà esclusivamente su Disney+!

Prodotto da RadicalMedia, Trevor: The Musical segue un affascinante tredicenne in un turbolento viaggio alla scoperta di se stessi. Dopo un imbarazzante incidente a scuola, Trevor deve trovare il coraggio di forgiare la propria strada. Il musical è basato sul cortometraggio vincitore dell’Oscar nel 1995 “Trevor” che alla fine ha ispirato l’organizzazione no-profit The Trevor Project; la più grande organizzazione mondiale per la prevenzione del suicidio e la salute mentale per i giovani LGBTQ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e interrogatori).

L’attore 13enne Holden William Hagelberger interpreta il personaggio titolare con una compagnia di 19 membri che lo supporta. Trevor: The Musical sarà disponibile per lo streaming il 24 giugno.

