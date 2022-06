La nuova serie hindi promette una storia d’amore da morire

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla prossima serie TV di Aashiqana di Disney Hotstar, inclusa la data di uscita, la trama e il cast.

Le piattaforme di streaming in tutto il mondo in genere aspettano fino all’ultima parte della settimana lavorativa per pubblicare i loro ultimi contenuti originali.

Quindi, quando una nuova serie o un film viene presentato in anteprima di lunedì o martedì, può essere un gradito cambiamento nella tua lista di controllo; soprattutto considerando che questi giorni sono spesso leggermente meno congestionati rispetto al loro equivalente nel fine settimana.

Questa settimana, l’attesissima serie di thriller dramma hindi Aashiqana farà finalmente il suo debutto in streaming su OTT; ecco tutto quello che devi sapere.

Di cosa parla la serie Aashiqana?

Aashiqana è una serie drammatica romantica in lingua hindi di prossima uscita, diretta da Gul Khan e interpretata da Zayn Ibad Khan e Khushi Dubey.

La serie è incentrata su Yash Chauhan (Zayn Ibad Khan), un agente di polizia ossessionato dalla perdita di un parente stretto, e Chikki Sharma (Khushi Dubey), che vuole essere un agente di polizia come suo padre, ma ha fallito due volte esame di ammissione.

Tuttavia, le vite di Yash e Chikki cambieranno per sempre quando un serial killer fugge dalla polizia. Sullo sfondo di una lunga caccia all’uomo per l’assassino, una storia d’amore in fiore tra i due prende fuoco, ma possono anche scoprire la serie del caso mentre si innamorano anche l’uno dell’altro?

Parlando della serie Aashiqana, il regista Khan ha dichiarato: “Gli spettatori qui saranno trattati per un’insolita storia d’amore che sboccia tra due cuori infranti sullo sfondo di un omicidio”.

“Il destino li fa incrociare, ma gli omicidi interpretano Cupido. Questo spettacolo è diverso da tutti quelli che sono stati presentati prima e non vedo l’ora di vedere come reagirà il pubblico. È stato un viaggio arduo per me e il mio team portare alla luce questa storia unica e sono grato di avere Disney+ Hotstar con noi”. – Gul Khan, tramite ADGully.

Aashiqana verrà rilasciato per lo streaming OTT su Hotstar questa settimana

Aashiqana sarà presentato in anteprima sulla piattaforma Disney Plus Hotstar lunedì 6 giugno.

Non è stato ancora confermato un orario di lancio specifico, ma il primo episodio della nuova serie dovrebbe essere reso disponibile dalle 12:00 IST del 6 giugno, con episodi successivi in ​​uscita ogni giorno.

Il gigante dello streaming offre attualmente diverse opzioni di abbonamento ai nuovi utenti che garantiranno l’accesso alla serie Aashiqana quando verrà presentata in anteprima su Hotstar domani:

Disney Hotstar Premium: Rs 1499 all’anno, quattro dispositivi con risoluzione 4K, senza pubblicità

Disney Hotstar Super: Rs 899 all’anno, due dispositivi con risoluzione Full HD, supportati da pubblicità

Disney Hotstar Mobile: Rs 499 all’anno, un dispositivo mobile con risoluzione HD, supportato da pubblicità

Ci sono tre opzioni totali per il piano Disney Hotstar Mobile; con prezzi disponibili per Rs 199 per sei mesi e Rs 49 per un solo mese.

Il cast rivela cosa li ha attirati nell’ultima serie di Hotstar

Oltre ai ruoli principali di Zayn Ibad Khan e Khushi Dubey, in Aashiqana appariranno anche i seguenti attori:

Geeta Tyagi

Vipul Deshpandey

Geeta Bisht

Anshul Singh

Anshu Srivastava

Inderjeet Modi

Manohar Teli

Harshita Shukla

Sneha Chauhan

Palash Prajapati

Pankaj Singh

Maira D Mehra

Rati Pandey

Siddant Karnick

Parlando del ruolo, tramite l’India Forums, Khan ha condiviso come “è una grande responsabilità perché molti grandi attori hanno interpretato questa parte di un poliziotto”. Ha poi spiegato come “il mio personaggio è molto diverso dagli altri personaggi della polizia che sono stati interpretati a Bollywood e nella nostra industria televisiva, nonché in tutto il mondo”, aggiungendo che “sono fortunato ad aver avuto un ruolo così rivoluzionario in la mia vita.”

“Il mio personaggio in Aashiqana si presenta come una ragazza della porta accanto in attesa di innamorarsi in gioventù. Ma questa è solo la superficie, perché mentre avanziamo nella storia, assistiamo alla sua grinta per dimostrare alla società che può essere molto di più. Ha battaglie da combattere e non si arrende finché non scopre la verità. Questa ferocia nella protagonista femminile è ciò che mi ha attirato in questo progetto”. – Khushi Dubey, tramite ADGully.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

