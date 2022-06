La forza non è mai stata più forte

L’episodio della scorsa settimana è stato solido, ma sto cercando Obi-Wan Kenobi per accelerarlo mentre raggiungiamo il tratto di casa della serie. Entriamo nell’episodio 5.

L’episodio inizia con un ritorno al passato di Obi-Wan e Anakin che duellano con le spade laser, e tutti quelli che guardano vanno eternamente fuori di testa. Successivamente, vediamo Darth Vader parlare con Reva, e lui nomina ufficialmente il suo Grande Inquisitore mentre si spostano per dare la caccia a dove si trova Obi-Wan.

Vader ordina alla base ribelle di dirigersi verso il blocco mentre Reva usa Lola (il gadget di Leia che ha hackerato) per chiudere il tetto e intrappolare tutti all’interno. Reva fa una mossa e avverte tutti che sono ufficialmente intrappolati, il che provoca un putiferio. Obi-Wan dice che sa che Vader non sarà paziente, e qualcuno gli chiede come facesse a saperlo, e riceviamo un altro flashback di Anakin e Obi-Wan che duellano con le spade laser, e Anakin è molto aggressivo.

Obi-Wan tiene un discorso e spiega ciò che tutti devono fare per uscire prima che l’Ordine entri per ucciderli tutti. Roken tenta di aprire il gancio ma non ci riesce, quindi Leia parla e dice che si alzerà e aprirà la porta mentre tutti obiettano. Obi-Wan si fa avanti e dice che si fida di lei.

Obi-Wan riceve un messaggio dal senatore che se non avrà sue notizie presto, andrà a prendersi cura del giovane Luke in persona. Successivamente, ascoltiamo la storia del motivo per cui Tala si è unito alla ribellione. Alla fine, gli assaltatori iniziano ad abbattere le mura e i ribelli lentamente esauriscono il tempo per evacuare. Obi-Wan promette di ritardarli il più a lungo possibile.

Obi-Wan Kenobi continua ad essere una serie forte

Reva e Obi-Wan si incontrano al muro e vanno avanti e indietro, ed è qui che scopriamo che Reva era la bambina nel primo episodio in corso quando le famiglie venivano uccise. La sua sopravvivenza è avvenuta solo perché ha giocato a morte tra i suoi compagni di classe. Obi-Wan vede questa come un’opportunità per convincerla a farsi aiutare.

Vuoi davvero Anakin morto?

Reva non pensa che Obi-Wan abbia in mente la stessa missione di porre fine ad Anakin una volta per tutte. Si chiede anche dove si trovi e perché non li ha salvati durante l’intero massacro. Reva sta diventando uno dei miei personaggi preferiti nel franchise di Star Wars. Ogni settimana Moses Ingram mette in scena uno spettacolo di recitazione, ed è impressionante.

Segue una battaglia tra gli assaltatori e i ribelli mentre cercano di tenerli a bada abbastanza a lungo da uscire da lì. Vediamo Leia tentare di rimettere in funzione l’interruttore per aprire la porta, e torniamo al combattimento in cui Tala e il droide Ned-B sparano, ed entrambi cadono. Obi-Wan sta combattendo e sta cercando di salvarla, ma lei gli dice di andare e chiude la porta, e Tala ha un dispositivo simile a una bomba che si spegne e lei muore. Che momento.

Tornando a Obi-Wan e Anakin che combattono, e in questo momento, Obi-Wan si rende conto che deve combattere Vader per proteggere tutti e che non può più arrendersi. Quindi Obi-Wan si arrende ma dice a Reva che non lo porterà da Vader. Invece, sta portando Vader da lei. Abbiamo di nuovo un flashback della battaglia tra Obi-Wan e Anakin, dove Anakin lo supera, ma Obi-Wan gli dice che il suo bisogno di vittoria lo acceca.

Leia apre il tetto per far uscire tutti da lì e scappare da Vader e dal suo equipaggio. Vader promette di portare Obi-Wan dentro di sé, e mentre lo dà la caccia, la nave è pronta a decollare, ma Vader usa la forza per riportare la nave a terra. Quindi veniamo riportati alla lotta tra Anakin e Obi-wan, dove Obi-Wan supera Anakin senza la sua spada laser e gli fa un discorso sulla necessità di rimanere concentrato. Il maestro lo ha superato in astuzia ancora una volta.

Mentre Vader è lì, Reva arriva da dietro con la spada laser per abbattere Vader, ma lui la ferma con la forza. Non importa quello che Reva prova qui, lui è un passo avanti e lei non può lasciare un segno su di lui. Il punteggio in sottofondo qui è stato INCREDIBILE mentre i due combattono. La compositrice Natalie Holt ha fatto un lavoro fantastico qui per farci sentire così tanto mentre assistiamo alla scomparsa di Reva, una volta per tutte.

Siamo sulla nave da cui tutti scappano quando Roken dà la notizia che l’iperguida è inattiva. Mentre Reva sta cercando di strisciare per sopravvivere, trova il comunicatore che Obi-Wan ha lasciato con il messaggio del senatore. L’episodio volge al termine quando andiamo su Tatooine dove un giovane Luke dorme nel suo letto.

Nel complesso, è stato un episodio FORTE che ha risposto ad alcune domande a cui era necessario rispondere sull’intera storia. Sono emozionato mentre ci avviciniamo al finale.

Obi-Wan Kenobi Episode 5 è ora disponibile su Disney+.