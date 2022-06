La Forza continua ad essere forte

Avevo ENORMI aspettative mentre ci dirigevamo verso l’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi. La scorsa settimana è stato uno dei migliori episodi di qualsiasi serie Disney+ fino ad oggi. La parte 4 seguirà l’esempio? Immergiamoci.

L’episodio riprende da dove si erano interrotti, con Tala che ha salvato Obi-Wan da Darth Vader. Otteniamo un montaggio di Obi-Wan sott’acqua che esegue alcune procedure per aiutare con le sue ferite da ustione che provocano un montaggio di flashback nella sua testa dalla battaglia con Darth Vader. Esce dall’acqua e chiede dove sia Leia e lei è stata riconquistata.

Ci spostiamo dove si trova Leia e lei sta SCORRENDO alla bocca di uno stormtrooper su chi è e su come non possono tenerla (amo così tanto questa bambina). In viene da Reva per informarla che Obi-Wan è morto e che nessuno verrà a prenderla. Una Leia molto triste china il capo con disappunto.

Torniamo a Obi-Wan, che sta cercando di rimettersi in carreggiata per dare la caccia a Leia. Tuttavia, Roken (O’Shea Jackson) all’inizio è restio ad aiutare, ma tutti odiano i lupi cattivi e decidono di aiutarli. Quindi, iniziano a pianificare una missione per recuperare Leia, che sarà una battaglia in salita.

Obi-Wan Kenobi episodio 4 è un forte ingresso nella serie

Obi-Wan sta lottando per usare la forza sulla nave a causa delle sue ferite. Tala gli ricorda che non solo ha bisogno di guarire dalle ferite riportate, ma ha bisogno di superare il suo passato per salvare Leia. Torna da Reva, che dice a Leia che vuole il sentiero di casa e Leia reagisce volendo conoscere i dettagli della morte di Obi-Wan. Reva vuole il suo aiuto in cambio del suo permesso di tornare a casa e Leia rifiuta l’offerta.

Tala è sulla nave cercando di fare delle mosse per vedere se la sua autorizzazione è ancora intatta per tentare di portare Obi-Wan sulla nave per salvare Leia e funziona. Adoro il modo in cui, anche se è stato quasi bruciato a morte, Obi-Wan può nuotare con disinvoltura nell’acqua con facilità, seguito dall’essere in grado di abbattere uno stormtrooper. Sono piuttosto seccato se siamo onesti.

Reva sta cercando di usare alcune tecniche per cercare di ottenere alcune informazioni da Leia e non funziona, ma Reva tenta di usare altri metodi per farla crollare.

Tornando a Tala, che viene beccato mentre cerca di aiutare Obi-Wan, inizia a pensare di essere da solo, ma Tala supera il ragazzo ed è di nuovo in sella.

Reva ne ha abbastanza di Leia, quindi la sta sistemando in qualche camera per torturarla. All’inizio, Obi-Wan vaga per i corridoi e si rende conto che non è una fortezza ma una tomba. Reva dà a Leia un’ultima possibilità prima di accendere la macchina per abbatterla.

Alla fine, Leia urla abbastanza forte da permettere a Obi-Wan di sentirla e chiede a Tala di creare una distrazione. Tala parla con Reva di come sa sempre più cose, ma Reva le chiede se sta mentendo o meno. Mentre questo sta accadendo, Obi-Wan trova Leia e inizia a portarla via da lì.

Reva non crede affatto a Tala, ma Tala è una bugiarda convincente e continua la conversazione per aiutare Obi-Wan ad avvicinarsi a uscire con Leia. Alla fine, gli allarmi suonano, Tala si libera dagli assaltatori e Obi-Wan combatte robot e truppe. Adoro vedere Obi-Wan usare molto la spada laser. Riporta una sensazione da bambino nel mio cuore vederlo in azione.

Mentre il trio inizia il viaggio fuori dall’edificio per dirigersi verso la nave, vengono fermati da Reva, che li affronta e dice che la fine è qui. Prima che possano sparargli, alcune persone vengono a salvarli, il che consente loro di scappare dalla nave.

Darth Vader è sconvolto con Reva, usando la sua forza su di lei dicendo che è deluso da lei. Reva parla per dire che hanno un localizzatore sulla loro nave e possono rintracciare dove cattureranno loro e la città per sempre. Vader le dice che da qui in poi non ci saranno più errori.

Vediamo Obi-Wan, Leia e Tala tornare con Roken, dove lo informano che uno dei suoi uomini non è uscito dalla battaglia. Quando l’episodio volge al termine, Leia le prende la mano e la mette in quella di Obi-Wan in un momento molto cupo e dolce per concludere l’episodio.

Nel complesso, l’episodio quattro è stato un leggero passo indietro rispetto all’episodio tre, ma ha spostato i pezzi insieme per iniziare a dirigersi verso il traguardo con solo due episodi rimanenti.

L’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi è in streaming oggi su Disney+.