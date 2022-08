La Disney sta sviluppando il dramma di danza per disabili “Grace”

La Disney sta sviluppando un dramma sulla danza per disabili intitolato Adornare, ha appreso The Hollywood Reporter. Il progetto è incentrato su una ballerina disabile di grande talento.

Il cantautore Freddy Wexler, le cui canzoni sono state registrate da artisti di successo come le canzoni sono state registrate da artisti come Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez e Post Malone, produrrà e co-scriverà la sceneggiatura con Kiera Allen, la sedia a rotelle attrice che ha debuttato come attrice in Hulu’s Correre al fianco di Sarah Paulson.

La storia è incentrata su una promettente ballerina di 17 anni, rimasta paralizzata dalla vita in giù, dopo essere rimasta coinvolta in un debilitante incidente d’auto; con l’aiuto di un esigente direttore artistico, diventa la star di una prima compagnia di danza. Non è noto se il progetto andrà su Disney+ o riceverà un’uscita nelle sale.

La storia è basata su una storia originale di Wexler e sarà prodotta da Chelsie Hill, la ballerina professionista di lunga data e fondatrice delle Rollettes, una squadra di ballo in sedia a rotelle con sede a Los Angeles. Hill, che lei stessa è rimasta paralizzata dopo un incidente d’auto, fungerà anche da consulente.

