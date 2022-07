La data e l’ora di uscita dell’episodio 6 di Ms. Marvel sono state confermate su Disney Plus

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

La storia delle origini di Kamala Khan su Disney Plus sta per finire, ma il nuovo Signora Marvel ha un futuro promettente nel Marvel Cinematic Universe.

Prima della messa in onda dell’episodio finale, confermiamo la data e l’ora di uscita dell’episodio 6 e ti offriamo una breve anteprima di cosa aspettarti dall’episodio finale.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

Data e ora di uscita di Ms. Marvel Episode 6

Signora Marvel L’uscita dell’episodio 6 è prevista per mercoledì 13 luglio 2022 su Disney Plus.

La serie è stata il secondo spettacolo Marvel su Disney Plus quest’anno dopo Cavaliere della Lunae il settimo spettacolo in assoluto dallo studio.

Seguendo lo stesso schema di altri spettacoli Disney Plus, l’episodio 6 arriverà a Midnight PT negli Stati Uniti, che si traduce nei seguenti orari per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT