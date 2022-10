La data e l’ora di uscita della terza stagione di The Owl House confermate per la Disney

La data e l’ora di uscita della terza stagione di Owl House sono state appena confermate, ma c’è un problema di cui i fan della serie saranno devastati.

La seconda stagione della serie animata di successo della Disney, The Owl House, si è conclusa il 28 maggio 2022, dopo che lo spettacolo ha fatto il suo tanto atteso ritorno nell’estate dello scorso anno.

Quasi immediatamente dopo l’uscita dei titoli di coda, i fan di tutto il mondo hanno iniziato a guardare avanti a cosa riserva il futuro per questo spettacolo socialmente importante e rilevante.

Bene, ci sono buone e cattive notizie riguardanti la terza stagione di The Owl House; da un lato, la data e l’ora di uscita sono state appena confermate, ma purtroppo sarà anche l’ultimo capitolo della serie e non sarà una stagione completa.

Ecco tutto ciò che devi sapere sui problemi della stagione 3 di The Owl House, perché lo spettacolo è stato tagliato e, soprattutto, quale data e ora è prevista per l’uscita su Disney.

È stato ufficialmente confermato che l’episodio 1 della terza stagione di The Owl House uscirà sabato 15 ottobre alle 21:00 ET/PT su Disney Channel e Disney XD.

Secondo il rapporto esclusivo di TV Guide, “Il primo speciale di 44 minuti, intitolato “Grazie a loro”, riprenderà proprio da dove si era interrotto il finale della seconda stagione di The Owl House, con Luz e le sue amiche bloccate nel regno umano – e volenterose di fare tutto il necessario per tornare nel regno dei demoni e salvare le Isole Bollenti dall’imperatore Belos e dal Collezionista.

Due brevi clip dell’episodio sono stati ora condivisi dalla pagina YouTube di Disney Channel, vedi sotto. È interessante notare che le due clip anticipano che sta arrivando un salto temporale per The Owl House poiché ciascuno dei personaggi ha i capelli leggermente più lunghi rispetto a quando li abbiamo visti l’ultima volta nel finale della seconda stagione.

The Owl House è che la stagione 3 è stata ordinata dalla Disney nel maggio 2021, prima ancora che la seconda stagione fosse presentata in anteprima.

“Dana e il suo team hanno creato una serie che continua a spingersi oltre con trame epiche e diverse, un mondo sbalorditivo e personaggi sfaccettati che hanno affascinato il nostro pubblico. Non vediamo l’ora di mostrare più avventure nelle stagioni due e tre”. – Meredith Roberts, tramite Deadline.

Sfortunatamente, la cattiva notizia è che la stagione 3 di The Owl House sarà l’ultima puntata della serie dopo che è stata cancellata dalla Disney e non sarà nemmeno una normale stagione di 19-21 episodi, invece di essere “composta da tre 44- speciali minuti.”

Rispondendo a un fan su Twitter sul fatto che la stagione 3 sarebbe stata l’ultima, la creatrice Dana Terrace ha dichiarato in un tweet ora cancellato tramite Popculture: “Purtroppo sì. Ma siamo entusiasti di ciò che abbiamo pianificato”.

Una data di uscita per gli episodi 2 e 3 della stagione 3 di The Owl House non è stata ancora rivelata, ma entrambi dovrebbero essere presentati in anteprima nel 2023.

“Ho avuto il privilegio molto raro di guardare lo spettacolo dal suo inizio, da quando Dana ha messo insieme la bibbia della serie fino ad oggi. È raro e gratificante far parte di qualcosa di così amato. Non ho mai dovuto piangere su Gravity Falls, King ha vissuto delle cose difficili. La Casa del Gufo mi ha insegnato a piangere a comando. – Alex Hirsch, tramite Polygon.

I fan di The Owl House sono ora lasciati in questa spiacevole situazione in cui siamo felici per i nuovi speciali ma allo stesso tempo estremamente frustrati dal fatto che questa sia l’ultima avventura, quindi perché The Owl House è stato tagliato fuori?

Perché The Owl House è stato cancellato con una stagione 3 ridotta?

Parlando su un Reddit Ask Me Anything, Terrace ha approfondito il motivo per cui pensava che The Owl House avesse avuto l’ascia dalla Disney. Il primo punto di chiamata era di chiarire se la serie fosse stata cancellata a causa della rappresentazione LGBTQ+.

Terrace ha detto che “Anche se abbiamo avuto problemi con la messa in onda in alcuni paesi (e siamo semplicemente banditi in altri), non darò per scontato la malafede contro le persone con cui lavoro a Los Angeles”.

Anche il budget e la produzione legata alla pandemia non sono stati i motivi della cancellazione, con Terrace che ha notato come “non le è stato nemmeno permesso di presentare il mio caso”.

“Volevano solo finire con TOH e questa era l’occasione perfetta per farlo. Anche ottenere gli episodi di consolazione s3 è stato difficile, a quanto pare. Difficile a dirsi, non mi è stato permesso di prendere parte a nessuna conversazione fino a quando non mi è stato appena… detto. – Dana Terrace, via Reddit.

Il creatore aggiungerebbe quindi come sia il budget che le valutazioni al momento di questa decisione fossero abbastanza buoni da meritare una terza stagione completa… Allora qual era la vera ragione? Secondo Terrace, il marchio.

“Alla fine della giornata, ci sono alcuni uomini d’affari che sovrintendono a ciò che si adatta al marchio Disney e un giorno uno di quei ragazzi ha deciso che TOH non si adattava a quel “marchio”. La storia è serializzata (appena paragonata a qualsiasi film anime medio), il nostro pubblico è più vecchio e questo non si adattava ai gusti di questo ragazzo. Questo è tutto! Non è selvaggio? Mi macina davvero le viscere, mi fa bollire il cervello, mi prende a calci gli stinchi, tutte le cose. Fa schifo, ma è quello che è”. – Dana Terrace, via Reddit.

Puoi essere coinvolto per aiutare The Owl House?

Come notato da Terrace in un tweet ora cancellato, la cosa migliore che i fan possono fare è dire direttamente alla Disney che vogliono più contenuti dalla stagione 3 di The Owl House.

“Questo è già stato detto da molti creatori, ma l’idea è sempre la stessa. Se vuoi più Owl House, fallo sapere alla Disney! Guardalo su Disney+! Invia lettere fisiche perché le leggono ancora per qualche motivo! Hai il tuo demone domestico? Fai in modo che fissino a disagio le persone che stanno pranzando! – Dana Terrace, via Popculture.

Tuttavia, i fan hanno anche preso in mano la situazione e hanno avviato innumerevoli petizioni chiedendo alla Disney di continuare la produzione di The Owl House. Al momento in cui scrivo, la petizione più popolare ha avuto oltre 168.000 firme e mancano solo pochi membri a raggiungere l’obiettivo di 200.000.

La petizione spiega come la Disney non “sembra leggere DM ed e-mail, presumibilmente a causa di 1) il semplice numero che ricevono e 2) il fatto che le persone che spediscono lettere hanno statisticamente più di 18 anni e quindi sono in grado di guadagnare e spendere soldi (come su, diciamo, abbonamenti via cavo o merchandising).” Successivamente, sottolineano l’importanza dell’invio di lettere fisiche tramite “posta ordinaria”

“Qual è il messaggio che vogliamo lanciare? Personalmente, so che voglio guardare programmi TV inclusivi con una rappresentazione positiva di diverse razze, sessualità, dimensioni corporee e stato economico. Voglio vedere le stranezze e le imperfezioni celebrate, non vergognose. The Owl House offre proprio questo, quindi vediamo che continua! – Petizione su Change.org.

