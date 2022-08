La data di uscita dell’episodio 3 della terza stagione di Criminal Justice è stata spiegata in mezzo a una confusione di programma

A che data e ora uscirà l’episodio 3 della terza stagione di Criminal Justice per lo streaming OTT su Disney Hotstar mentre i fan si confondono nei tempi previsti?

Attraverso le tre principali piattaforme di streaming OTT, ci sono molti contenuti disponibili per il tuo divertimento questo fine settimana, tra cui Immature stagione 2 (Prime Video), Delhi Crime stagione 2 (Netflix) e Criminal Justice stagione 3 (Disney Plus Hotstar).

Quest’ultima serie, Criminal Justice, sta tornando da una pausa di 20 mesi con la sua terza avvincente stagione, incentrata sui processi e le tribolazioni del dramma giudiziario.

Tuttavia, con il totale degli episodi per la stagione 3 di Criminal Justice rimanente TBA, molti fan stanno diventando confusi su quale data e ora uscirà l’episodio 3 per lo streaming OTT.

La stagione 3 di Criminal Justice è stata presentata in anteprima oggi, 26 agosto, ma ha rilasciato solo due episodi sulla piattaforma di streaming Disney Plus Hotstar OTT in tutto il mondo.

Questo perché, secondo la pagina della serie sul sito web di Disney Plus Hotstar, la terza stagione di Criminal Justice rilascerà nuovi episodi ogni venerdì.

Ciò significa che l’episodio 3 della terza stagione di Criminal Justice è attualmente programmato per la prima volta venerdì 2 settembre.

Né Disney Plus Hotstar né gli showrunner di Criminal Justice hanno confermato un orario di uscita specifico per i nuovi episodi. Tuttavia, i primi due episodi hanno debuttato oggi dalle 00:00 IST, l’orario di lancio previsto per i seguenti episodi:

Pacific Time – 11:30 (1 settembre)

Ora orientale – 13:30 (1 settembre)

British Time – 19:30 (1 settembre)

Ora europea – 20:30 (1 settembre)

Ora del Pakistan – 23:30 (1 settembre)

Ora dell’India – 00:00 (2 settembre)

Ora delle Filippine – 2:30 (2 settembre)

Australia Central Time – 4:00 (2 settembre)

Sfortunatamente, il numero totale di episodi della nuova stagione non è stato ancora rivelato. La stagione 1 aveva 10 episodi, mentre la stagione 2 ne aveva 8: ci sono alcuni rapporti online secondo cui anche la stagione 3 avrà 8 episodi, ma questo non è stato ufficialmente confermato.

Come è stata valutata finora la terza stagione?

Sfortunatamente, la terza stagione di Criminal Justice è stata accolta con una risposta sorprendentemente negativa da parte della critica.

Il Times of India ha valutato la terza stagione con un 3/5, elogiando il cast e in particolare Pankaj Tripathi, ma critico nei confronti del ritmo e della trama principale.

“Tutto sommato, gli episodi iniziali forniscono un accumulo allettante, ma è eccessivamente teso prima dell’inizio dell’azione vera e propria e del dramma in tribunale. Pertanto, se stai cercando una suspense da mangiarsi le unghie, allora questa stagione di giustizia penale potrebbe essere alquanto deludente. Ma, senza dubbio, vale la pena guardare questo dramma legale per Pankaj Tripathi”. – I tempi dell’India.

L’Indian Express ha fornito una ripartizione più favorevole della terza stagione della serie, notando come “è rimasta abbastanza coinvolgente da permettermi di abbuffarsi”.

Questo è stato un sentimento ripreso da Pinkvilla, che ha spiegato come il regista “non perde tempo ma spinge lo spettatore nella storia fin dall’inizio”.

FirstPost ha condiviso in modo interessante che l’attore principale Tripathi potrebbe essere diventato troppo grande per il ruolo, il che porta a uno spreco di potenziale:

“E’ un segnale preoccupante forse quando scrittori e registi vogliono importare Tripathi in uno spettacolo piuttosto che iniettargli nelle vene i modi di fare di un personaggio che loro stessi avrebbero potuto immaginare. Qui c’è una sovrapposizione tra i due, che è forse un segno rivelatore di un ruolo che ha fatto il suo corso essendo arrivato al punto in cui Tripathi potrebbe e forse sta telefonando senza colpa sua. – Primo post.

LeisureByte osserva come la stagione 3 “ha prestazioni inferiori dato il modo in cui ha impressionato con le sue prime due stagioni”, ma aggiungendo che “gli attori sono un vincitore in questo spettacolo e non si può mai averne abbastanza delle lezioni di vita e delle buffonate di Madhav Mishra”.

“Se hai visto le prime 2 stagioni di Criminal Justice, sì, allora potresti non provare la stessa eccitazione guardando questa volta. Ma ciò non significa che puoi perdere la visione di questo. Merita il tuo tempo e non te ne pentirai”. – Kiddaan.

