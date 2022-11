La data di uscita della serie Disney+ di Babbo Natale e altro ancora

È la stagione e Disney+ festeggia con un regalo davvero speciale! Nuovo spettacolo, I Babbo Natalesta arrivando sul servizio di streaming come sequel della serie dei primi tre Il Babbo Natale film.

La star della serie Tim Allen assume compiti di produzione esecutiva. Anche Jack Burditt, Kevin Hench, Richard Baker, Rick Messina, Jason Winer e Jon Radler sono EP.

La storia meravigliosa è iniziata quando Scott Calvin (Allen) diventa accidentalmente l’omone in rosso e viene portato al Polo Nord. Anni dopo, assume ancora il ruolo con orgoglio. Sta per cambiare nella nuova serie? Ecco tutto ciò che sappiamo prima della sua anteprima!

La data di uscita di Babbo Natale

La serie limitata uscirà mercoledì 16 novembre su Disney+. Debutterà con i primi due episodi, seguiti da una nuova puntata settimanale. Il finale della stagione di sei episodi è previsto per mercoledì 14 dicembre.

La sinossi di Babbo Natale

Abbiamo visto Scott più che felice del suo lavoro come Babbo Natale, e questo è sicuramente lo stesso nella serie sequel. Anche se dopo tre decenni di Old St. Nick, la popolarità della festa stessa è ora in declino, il che significa che anche la magia di Babbo Natale di Scott lo è, secondo Disney+. Inoltre, è un grande lavoro da affrontare e Scott si rende conto che deve iniziare a essere più vicino alla sua famiglia. E così, decide di andare in pensione e cerca di trovare un degno successore.

Il trailer di Babbo Natale

Il trailer rivela gli effetti che il declino della magia di Babbo Natale ha sulla capacità di Scott di svolgere il suo lavoro, sulla famiglia che si adatta al mondo “reale” e su come il nuovo Babbo Natale stia effettivamente “distruggendo lo spirito natalizio”. E chi salverà la situazione? La famiglia Calvin ovviamente! Guarda il trailer qui sotto:

Il cast di Babbo Natale

Membri del cast di ritorno:

Tim Allen nel ruolo di Scott Calvin/Babbo Natale

Eric Lloyd nel ruolo del figlio di Scott, Charlie Calvin

Elizabeth Mitchell nel ruolo della moglie di Scott, Carol Calvin/Mrs. Clausola

David Krumholt nel ruolo di Bernard The Head Elf

Nuovi membri del cast:

Elizabeth Allen Dick nel ruolo di Sandra

Kal Penn nel ruolo di Simon Choksi

Rupali Redd nel ruolo di Grace Choksi

Austin Kane nel ruolo di Cal

Devin Bright come Noel

Matilda Lawler nel ruolo di Betty

L’arte e le immagini chiave di Babbo Natale

I Babbo Natale debutterà mercoledì 16 novembre con i primi due episodi su Disney+.