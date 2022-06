La data di rilascio dello streaming OTT e la piattaforma finalmente confermate online

Mentre il thriller in lingua tamil Vikram si avvicina al traguardo di Rs 300 Crore, la data di uscita e la piattaforma dello streaming OTT sono state appena confermate.

Con l’allentamento delle restrizioni in gran parte del paese, gli spettatori indiani si sono riversati nel loro cinema locale questo mese per guardare l’ultimo film campione d’incassi di Kamal Haasan, Vikram.

Tuttavia, nonostante le restrizioni sul coronavirus siano state revocate e la premiere di venerdì che ha portato al weekend di apertura, molti fan potrebbero non avere l’opportunità di guardare Vikram sul grande schermo.

Per fortuna, la piattaforma di streaming OTT per il film di Vikram è già stata confermata, e anche la data di uscita viene ora confermata in un nuovo teaser trailer speciale.

Vikram continua a dominare le classifiche mondiali al botteghino

Vikram è scritto e diretto da Lokesh Kanagaraj, con Kamal Haasan, Vijay Sethupathi e Fahadh Faasil nei ruoli principali.

Il film doveva essere presentato in anteprima nelle sale nell’aprile 2022, prima che l’uscita fosse inizialmente spostata al 31 marzo e poi ritardata di nuovo fino al 29 aprile e infine al 3 giugno.

Il motivo delle continue modifiche all’uscita programmata era dovuto ai vari altri film ad alto budget che avevano già le loro anteprime fissate per aprile, nonché alle complicazioni associate alla pandemia di coronavirus in corso.

Per fortuna, il film di Vikram è finalmente arrivato nelle sale di tutto il mondo il 3 giugno, con opzioni di doppiaggio per le lingue malayalam, hindi e telugu: gli ultimi due sono in realtà intitolati “Vikram Hitlist”.

Secondo Cinetrak, il film ha incassato più di Rs 290 Crore al botteghino nazionale; Pinkvilla afferma che il totale dei guadagni globali ha superato Rs 409 Crore (circa $ 54 milioni), rendendo Vikram il quinto film con il maggior incasso nella storia del Tamil.

#Vikram fa un altro passo verso ₹ 300 crore solo dall'India mentre il film incassa ₹ 290 crore già alla fine del quarto fine settimana a livello nazionale Tamil Nadu: ₹172 croreKerala: ₹39 croreAP/Nizam: ₹38 croreKarnataka: ₹24.5 croreNorth: ₹16.5 crore Totale India: ₹ 290 crore pic.twitter.com/pFFVwLJuqO — Cinetrak (@Cinetrak) 27 giugno 2022

Vikram: piattaforma di streaming OTT e data di rilascio confermato

Il 4 maggio è stato ufficialmente annunciato che i diritti di streaming OTT per il film Vikram erano stati acquisiti da Disney Plus Hotstar.

L’annuncio è stato fatto per la prima volta dalla pagina Twitter di Disney Plus Hotstar Tamil, con l’account Instagram che ha anche condiviso un post di follow-up sull’acquisizione dei diritti di streaming OTT del film.

Oggi, 29 giugno, il gigante dello streaming ha finalmente confermato che Vikram sarà reso disponibile per lo streaming OTT venerdì 8 luglio.

È interessante notare che il post originale di Instagram includeva che Hotstar avrebbe rilasciato anche versioni doppiate per le lingue hindi, telugu, malayalam e kannada, oltre al tamil originale. Per fortuna, la recente rivelazione della premiere dell’8 luglio ha incluso la conferma di queste opzioni linguistiche doppiate.

Disney Plus Hotstar ha diversi modelli di abbonamento che garantiranno l’accesso a Vikram al momento del suo lancio su OTT:

Premium – Rs 1499 all’anno, senza pubblicità, quattro dispositivi con risoluzione 4K

Super – Rs 899 all’anno, supportato da pubblicità. due dispositivi con risoluzione Full HD

Mobile – Rs 499 all’anno, supportato da pubblicità con risoluzione HD standard

I fan dovrebbero notare che ci sono anche diverse opzioni di pagamento per il modello di abbonamento Mobile, tra cui Rs 199 per sei mesi e Rs 49 al mese.

I diritti di distribuzione satellitare e digitale sono stati acquisiti da Star India Network, ma attualmente una finestra di rilascio rimane TBA.