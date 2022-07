Koffee with Karan stagione 7 tempo di rilascio e streaming confermati

Il tempo di rilascio internazionale e la piattaforma di streaming OTT per la stagione 7 di Koffee with Karan sono stati appena confermati online.

Mentre tutti noi amiamo guardare gli ultimi film di successo e le serie TV virali, amiamo anche parlarne altrettanto.

Negli ultimi anni, la serie Koffee with Karan è stata il talk show di riferimento per tutto ciò che riguarda l’intrattenimento indiano e questa settimana lo spettacolo tornerà finalmente con la sua settima stagione.

Ecco tutto ciò che devi sapere sul lancio della stagione 7, inclusa la data, l’ora e la piattaforma specifiche su cui Koffee with Karan uscirà ora in tutto il mondo.

Dove trasmettere in streaming Koffee with Karan stagione 7 online

Le stagioni 1-6 erano precedentemente disponibili tramite Star World, con la stagione 2 su Star One. Tuttavia, la stagione 7 dell’iconica serie Koffee with Karan sarà disponibile esclusivamente per lo streaming online tramite la piattaforma Disney Plus Hotstar.

Attualmente ci sono diversi piani di abbonamento disponibili per i nuovi clienti che forniranno l’accesso a Koffee with Karan stagione 7 quando sarà presentato in anteprima su Hotstar:

Disney Plus Hotstar Premium: Rs 1499 all’anno, contenuti senza pubblicità su quattro dispositivi con risoluzione video fino a 4K

Disney Plus Hotstar Super: Rs 899 all’anno, contenuti supportati da pubblicità su due dispositivi con risoluzione video Full HD

Disney Plus Hotstar Mobile: Rs 499 all’anno, contenuti supportati da pubblicità su un dispositivo mobile o tablet con risoluzione video HD

Disney Plus Hotstar Mobile: Rs 199 ogni sei mesi, contenuto supportato da pubblicità su un dispositivo mobile o tablet con risoluzione video HD

Disney Plus Hotstar Mobile: Rs 49 al mese, contenuti supportati da pubblicità su un dispositivo mobile o tablet con risoluzione video HD

La serie sarà disponibile anche su Hulu per i fan negli Stati Uniti.

Koffee with Karan stagione 7: data e ora di uscita confermate

La settima stagione di Koffee with Karan sarà presentata in anteprima in tutto il mondo tramite Disney Plus Hotstar giovedì 7 luglio.

Come confermato da Karan Johar su Instagram, la stagione 7 di Koffee with Karan uscirà alle 19:00 ora solare dell’India il 7 luglio.

Ora del Pacifico – 6:30

Ora orientale – 9:30

Ora britannica – 14:30

Ora europea – 15:30

Ora del Pakistan – 18:30

Ora dell’India: 19:00

Ora delle Filippine – 21:30

Ora dell’Australia – 23:00

La settima stagione dovrebbe avere sette episodi in totale. Non è stato confermato se tutti gli episodi saranno resi disponibili il 7 luglio, ma i fan dovrebbero prepararsi per le uscite settimanali durante la sua prossima trasmissione.

Su quali film e serie TV ha lavorato Karan Johar?

Karan Johar è l’adorabile conduttore di talk show della serie Koffee with Karan, avendo formato per la prima volta la sua carriera sul grande e piccolo schermo, sia davanti che dietro la telecamera.

Il 50enne è ancora probabilmente meglio conosciuto per il suo lavoro su Kuch Kuch Hota Hai (1998), Kabhi Kushi Kabhie Gham (2001), Kal Ho Naa Ho (2003) e My Name Is Khan (2010).

Altri crediti degni di nota includono:

Kabhi Alvida Naa Kehna

Svegliati Sid

Siamo una famiglia

Agneepata

Ek Main Aur Ekk Tu

Kapoor & Figli

Ae Dil Hai Mushki

Badrinath Ki Dulhania

Shershaah

Sooryavanshi

