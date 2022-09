Koffee with Karan S7 episodio 10 ora di rilascio, data e ospiti confermati

A che ora uscirà Koffee with Karan stagione 7 episodio 10 per lo streaming OTT tramite Disney Plus Hotstar e chi sono i nuovi ospiti?

Poiché l’industria dell’intrattenimento indiana (TV, cinema e musica) continua a crescere in popolarità, non mancano i pettegolezzi succosi di cui discutere.

Nonostante i social media si siano impadroniti delle nostre vite, il posto migliore per aggiornarsi su tutti gli avvenimenti della vita delle superstar indiane sono ancora i famigerati divani beige di Karan Johar.

Quindi, a che data e ora uscirà l’episodio 10 di Koffee with Karan stagione 7 per lo streaming OTT e chi sono i nuovi ospiti pronti a rivelare tutto?

Koffee with Karan stagione 7 episodio 10: rilascio OTT

L’episodio 10 della settima stagione di Koffee with Karan sarà presentato in anteprima mondiale tramite la piattaforma Disney Plus Hotstar giovedì 8 settembre.

I primi episodi dell’ultima stagione sono stati presentati in anteprima alle 19:00 IST; tuttavia, il gigante dello streaming OTT da allora ha confermato che tutti i prossimi episodi verranno lanciati invece dalle 00:00 IST.

Ciò significa che l’ultimo episodio di Koffee with Karan stagione 7 sarà reso disponibile dai seguenti orari internazionali:

Pacific Time – 11:30 (7 settembre)

Ora orientale – 14:30 (7 settembre)

British Time – 19:30 (7 settembre)

Ora europea – 20:30 (7 settembre)

Ora del Pakistan – 23:30 (7 settembre)

Ora dell’India – 00:00 (8 settembre)

Ora delle Filippine – 2:30 (8 settembre)

Ora centrale dell’Australia – 04:00 (8 settembre)

I nuovi clienti possono acquistare un piano di abbonamento da Disney Plus Hotstar che garantirà l’accesso allo streaming di Koffee con Karan stagione 7.

Questi piani includono un’opzione “Premium” per Rs 1499 all’anno (senza pubblicità), un piano “Super” per Rs 899 all’anno (supportato da pubblicità) e “Mobile” per Rs 499 all’anno (supportato da pubblicità) – con opzioni di pagamento aggiuntive per Mobile a Rs 49 e Rs 199 piani rispettivamente per uno e sei mesi.

Chi sono i prossimi ospiti di Koffee con Karan?

Come rivelato nel teaser trailer, l’episodio 10 della stagione 7 di Koffee with Karan vedrà tre ospiti invece di due: Katrina Kaif, Ishaan Khattar e Siddhant Chaturvedi.

Le tre superstar appariranno come i tre personaggi principali nella prossima produzione di Phone Bhoot, che dovrebbe essere presentata in anteprima a novembre 2022.

Kaif ha confessato notoriamente che lei e l’attore Vicky Kaushal sarebbero stati bene insieme nella sua ultima apparizione nel talk show. Da quando è andato in onda quell’episodio, i due si sono incontrati, frequentati e si sarebbero sposati a dicembre 2021.

Parlando nel nuovo episodio, Kaif ha notato come Kaushal non fosse mai stata sul suo “radar” ma lo conosceva per nome, non per reputazione.

“Non sapevo nemmeno molto di lui. Era solo un nome che avevo sentito ma con cui non mi ero mai associato. Ma poi, quando l’ho incontrato, ne sono rimasta conquistata”. – Katrina Kaif, tramite Indian Express.

Aggiungeva come “Era il mio destino ed era davvero destinato a esserlo. Ci sono state così tante coincidenze che a un certo punto è sembrato tutto così irreale”.

Bigg Boss contro Koffee con il dramma di Karan

Bigg Boss e Koffee con Karan sono senza dubbio due dei talk show più controversi e controversi attualmente in onda, con il dramma che si riversa spesso da uno spettacolo all’altro.

Questo problema ha sollevato di nuovo la testa la scorsa settimana quando il concorrente di Bigg Boss Vishal Kotian ha dato un’occhiata a Koffee con Karan sui social media.

“Stai facendo un film con #Dharma, poi sei l’ultimo rubacuori e tutti i bambini nepo avranno una cotta per te. Prima è stato #KartikAryan poi #VijayDeverakonda e andando per tendenza #aadityaroykapoor firmerà presto.N ovviamente #AliaBhatt è il la migliore attrice è obbligatoria. #KoffeewithKaranSeason7” – Vishal Kotian, via Twitter.

È interessante notare che il conduttore di Koffee con Karan Karan Johar ha ospitato in particolare la prima stagione di Bigg Boss OTT e quando gli è stato chiesto chi avrebbe accompagnato se gli fosse stato chiesto di essere un concorrente, ha condiviso Kareen Kapoor Khan.

Parlando tramite Pinkvilla, Johar ha spiegato che “È molto divertente. Lo farei solo se lei venisse con me”.

