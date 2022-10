Keke Palmer sostiene il cast dei fan di “Sister Act 3” sui social media

Sono passate alcune settimane da quando abbiamo ricevuto aggiornamenti sull’attesissimo sequel legacy Sorella Atto 3. Questo fine settimana, tuttavia, il film ha avuto un grande successo sui social media, grazie all’ex della Disney Keke Palmer.

L’attrice, cantante e produttrice si è rivolta su Twitter per pubblicare un falso poster per il film con il suo nome sotto il nome della star originale Whoopi Goldberg, così come il nome di Hocus Pocus 2è Bette Midler.

Nella locandina, il titolo è astutamente dato al sequel Sister Act 3: Calciare l’abitudine.

Insieme alla foto, Palmer ha indicato di non aver realizzato il poster da sola, ma piuttosto che lo stava solo passando insieme. Ha scritto: “Dio vi benedica tutti per questa manifestazione sulla mia vita. @WaltDisneyCo, questo è quello che hanno chiesto, sono qui solo per trasmettere.

Puoi dare un’occhiata al post esilarante qui sotto!

Ora, questo non significa che Palmer sia coinvolto nel progetto. Attualmente, Goldberg è l’unico attore collegato. Tuttavia, questa non è la prima volta che Palmer ha espresso il suo interesse ad entrare a far parte del franchise.

Solo poche settimane fa, Tyler Perry ha dato il primo vero aggiornamento sul progetto dopo mesi.

Tim Federle (Ferdinando, High School Musical: Il Musical: La Serie) è attualmente incaricato di dirigere il progetto con Madhuri Shekar (I Mai) scrivendo la sceneggiatura. Goldberg produrrà insieme a Tyler Perry e Tom Leonardis.

FONTE: Twitter

Informazioni sull’autore del post

Imparentato

Continua a leggere