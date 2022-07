Kamran è un cattivo in Ms. Marvel? Origine e poteri dei fumetti esplorati

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel L’episodio 5 è stato pieno di emozioni che si sono concluse con un grande cambiamento per un personaggio durante la conclusione.

Kamran è stato seduto in panchina in questi ultimi episodi, ma l’epilogo dell’episodio 5 ha creato un ruolo più importante per lui nel finale, ma alcuni fan si chiedono se si trasformerà in un cattivo.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 8969 La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/m9EX0f6V11Y/hqdefault.jpg 973000 973000 centro 13872

Riepilogo dell’episodio 5 di Ms. Marvel

Dopo che Kamala Khan è tornata dal suo viaggio nel passato, la lotta di lei e del Pugnale Rosso contro Najma e il Djinn è ripresa fino a quando non si è aperta una crepa nel velo.

Pensando di poter finalmente tornare a casa, Najma e l’altro Djinn hanno tentato di passare attraverso il velo ma alla fine li ha uccisi entrambi.

Prima che Najma morisse, tuttavia, pronunciò il nome di Kamran, che sembrava trasferirgli il suo potere.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #MsMarvel episodio 5 spoiler ––––––––KAMRAN HA I SUOI ​​POTERI SÌ pic.twitter.com/5EGyHthFyk — 𝙶𝚒𝚜𝚎𝚕𝚕𝚎✨✖️✖️🖤//MS. MARVEL ERA (@giselleb1234) 6 luglio 2022

Kamran è un cattivo?

Sì, Kamran opera come un cattivo in Marvel Comics, nonostante l’ingresso amichevole del personaggio nel MCU.

Nell’origine del personaggio, Kamran è un disumano che si trasferisce a Jersey City con i suoi genitori e la sua famiglia è molto legata ai Khan.

Mentre disimballa le sue cose, Kamran viene esposto a Terrigen Mist – una sostanza mutagena in grado di alterare il DNA di un Inumano – che filtra attraverso la finestra attivando i suoi poteri.

Nonostante si comporti come l’alleato e l’interesse amoroso di Kamala, Kamran è stato segretamente reclutato dal boss del crimine disumano Lineage e ha proceduto a rapire Kamala per portarla da lui.

Durante il suo periodo di lavoro per Lineage, Kamran divenne noto come Nuhuman, un ibrido Inumano causato dalla Nebbia Terrigena.

Foto di Jeff Spicer/Getty Images per Disney UK

Quali sono i poteri del Nuhuman?

Come preso in giro Signora Marveli poteri di Kamran includono la sua capacità di essere bioluminescente, che fa sì che l’intero corpo di Kamran emetta energia blu pallido.

Dal momento che Kamran può sfruttare questa energia, può anche usarla per produrre shock o passare l’energia in altri oggetti per farli esplodere.

La sottile menzione di Kamran dell’elemento argon nell’episodio 5 ha anche indotto alcuni fan della Marvel a credere che questo fosse un cenno all’esposizione del personaggio di Terrigen Mist nei fumetti.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Spoiler per l’episodio 5 di Ms Marvel–––––KAMRAN OTTIENE I SUOI ​​POTERI DI BIOLUMINESCENZA LET’S GOOOOO #MsMarvel pic.twitter.com/Ok1Lq5yPQl — Jack (-_•) // THOR TODAY (@captaincupkicks) 6 luglio 2022

Di Jo Craig – [email protected]

La signora Marvel è ora in streaming su Disney Plus.

In altre notizie, le teorie della quinta stagione di “Totally Bitching” di Stranger Things sono troppo convincenti