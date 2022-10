Justin Long si unisce alla serie Disney+ “La pelle d’oca”.

Justin Long (Barbaro) ha firmato per recitare in Disney+ Pelle d’oca serie, che inizierà la produzione questo mese, Variety ha appreso.

Basata su 5 dei libri più popolari di RL Stine, la serie seguirà un gruppo di cinque liceali che scatenano forze soprannaturali sulla loro città e devono lavorare tutti insieme, grazie e nonostante le loro amicizie, rivalità e passato con ciascuno altro – per salvarlo, imparando molto sui segreti adolescenziali dei propri genitori nel processo.

Justin Long interpreterà Nathan Bratt, che si dice sia il nuovo insegnante che sviluppa una terrificante connessione con un omicidio soprannaturale vecchio di decenni.

Pelle d’oca le riprese inizieranno a fine mese a Vancouver, BC, Canada. Le riprese dovrebbero continuare fino all’inizio del prossimo anno. Le riprese potrebbero dare allo studio abbastanza tempo per completare la serie e fissare un’uscita per la fine del 2023. Disney+ deve ancora confermare un’uscita ufficiale.

Nick Stoller e Rob Letterman, che hanno diretto il film diretto da Jack Black Pelle d’oca film, torna al franchise spettrale come scrittori e produttori. Letterman è già impostato per dirigere il pilot, tuttavia, abbiamo sentito che dirigerà più episodi. Neal H. Moritz e Pavun Shetty di Original Film, Conor Welch di Stoller Global Solutions, Iole Lucchese e Caitlin Friedman di Scholastic Entertainment sono anche i produttori esecutivi. Sony Pictures Television Studios produrrà. Original Film e Stoller Global Solutions sono attualmente oggetto di accordi generali TV con Sony.

Disney+ non è estraneo ai mondi creati da RL Stein. Nel 2021, lo streamer ha debuttato con la serie di 8 episodi Appena oltredal regista Marc Webb (L’incredibile Spider-Man) e interpretato da Mckenna Grace (Captain Marvel), Tim Heidecker (Noi), Lexi Underwood Christine Ko (Coda di tigre), Riki Lindhome (Coltelli fuori), Henry Thomas (L’ossessione di Hill House), e come guest star Nasim Pedrad (Aladino). Just Beyond è ora in streaming su Disney+.

