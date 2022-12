‘Just Love and a Thousand Songs’ ora in streaming su Disney+

In occasione del decimo anniversario dell’uscita della serie Latin American Disney Channel Violettalo speciale musicale Solo amore e mille canzoni con Tini, è ora in streaming su Disney+. Insieme ai co-protagonisti Jorge Blanco, Cande Molfese e Mechi Lambre, Tini eseguirà alcune delle canzoni più amate della serie.

In Solo amore e mille canzoniTini condivide il palco del Teatro Astor Piazzolla a Buenos Aires con Blanco, Molfese e Lambre per regalare ai fan uno spettacolo musicale intimo e indimenticabile che rende omaggio a Violetta. Lo speciale presenta nuove versioni di cinque famose canzoni dello spettacolo e include storie aneddotiche e ricordi dei fan.

Il nuovo speciale Disney+ è di Non Stop Studios ed è diretto da Diego Peskins, il regista dei video musicali più recenti di Tini, e il suono è stato mixato dal famoso ingegnere del suono e produttore due volte vincitore di Grammy®, Andrés Mayo. Marina Ahumada, altra stretta collaboratrice di Tini, è la direttrice artistica dello spettacolo. Dietro la produzione musicale c’erano Mauro Francés, Damián Mahler e Federico Vilas.

Rilasciato su Disney Channel in America Latina il 14 maggio 2012, Violetta divenne rapidamente uno dei preferiti del pubblico nella regione e, durante le sue tre stagioni, divenne un vero fenomeno culturale internazionale. La serie è andata in onda su Disney Channel in Europa, Medio Oriente, Africa e Russia, raggiungendo quasi 140 paesi in 15 lingue.

Il Violetta la serie televisiva ha portato a quattro album in studio, un album dal vivo, due tour internazionali di concerti, tre lungometraggi e numerose raccolte di prodotti di consumo ispirati alla serie. Violetta è diventato il primo franchise Disney al di fuori degli Stati Uniti.

Le tre stagioni complete di Violetta sono disponibili su Disney+.

Immagine: Disney+

Informazioni sull’autore del post

Skyler Shuler

Nel 2013, Skyler Shuler ha voluto condividere la sua conoscenza dei film Disney e la magia dietro le quinte. Quindi, ha creato l’account Instagram Disney Film Facts e la pagina ha rapidamente raccolto un seguito. Subito dopo la creazione di un Twitter e non molto tempo dopo la nascita di DisneyFilmFacts.com. La pagina è stata abbastanza fortunata da raccogliere un meraviglioso seguito di fantastici fan della Disney e del cinema, oltre ad essere stata trovata in alcuni dei più grandi siti di intrattenimento del mondo. Nel 2018, la pagina è stata rinominata The DisInsider e il resto è storia!

