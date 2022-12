I fan di I diari della principessa, con Anne Hathaway e Julie Andrews, si è rallegrato quando ha saputo che era in lavorazione un terzo film! La commedia di formazione è così accattivante e ci siamo innamorati di questo duo di attori. Ma sembra che la regina regnante di Genovia potrebbe non tornare per I diari della principessa 3.

La Disney continua a tacere sui dettagli della produzione, inclusa la trama e i membri del cast. Quindi, per ora, dovremo rimanere pazienti e attendere notizie. Anche se quello che sappiamo è che questo terzo film dovrebbe servire da sequel dei suoi predecessori. Aaadrita Mukerji è anche quella che ha scritto la sceneggiatura.

Quando i sequel sono finiti, la maggior parte delle volte i membri del cast principale sono a bordo per riprendere i loro ruoli. Ma potrebbe non essere il caso della famigerata Julie Andrews.

The Princess Diaries 3: Julie Andrews probabilmente non riprenderà il ruolo della regina

In una recente intervista con Access Hollywood, l’attrice ha dichiarato al conduttore del programma che il suo ritorno nei panni di Clarisse Renaldi “probabilmente non sarà possibile”. Ecco cosa ha detto:

Se n’è parlato poco dopo [the second sequel] è uscito, ma sono passati quanti anni da allora? E io sono molto più grande e Annie la principessa, o regina, è molto più grande. E non sono sicuro di dove galleggerebbe o correrebbe.

Sembra che l’attrice creda che non ci sia più storia da raccontare per l’ex regina di Genova. Anche se sono sicuro che tutti noi vorremmo vederla riprendere il suo ruolo! Dopotutto, è stata la dinamica nipote-nonna a rendere i primi due film un tale successo. E la nostra stessa Mia Thermopolis sarebbe d’accordo. La Hathaway ha detto a Entertainment Tonight che sta “tirando per questo” e che lo farebbe funzionare in qualsiasi modo se Andrews volesse essere coinvolto.

Cosa ne pensi della possibilità che Andrews non riprenderà il suo ruolo? Vorresti comunque guardare il film senza l’ex regina di Genova? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Entrambi I diari della principessa i film sono in streaming su Disney+.