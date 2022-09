Joseph Baena ottiene un nuovo partner temporaneo

Ballando con le stelle stagione 31 (ABC/Andrew Eccles)

La data di uscita della Sirenetta, cast, sinossi, primo sguardo e altro di Sabrina Reed

Fan di Ballando con le stelle stavano aspettando di scoprire se qualcuno dei concorrenti o dei ballerini sarebbe rimasto o meno fuori dall’episodio di questa settimana a causa di un focolaio di covid dopo la premiere di lunedì 19 settembre.

Almeno quattro casi sono stati segnalati in quel momento. Gli individui fanno parte della troupe dello spettacolo e lavorano in reparti diversi l’uno dall’altro. A causa dei sistemi pod implementati durante la produzione, non hanno avuto contatti di persona tra loro.

Un portavoce ha riferito a Deadline quanto segue:

Immediato il tracciamento dei contatti. Tutti i contatti stretti sono stati informati e sottoposti a una maggiore cadenza dei test. Da allora nessun contatto stretto dei quattro dipendenti di produzione positivi è risultato positivo.

È passata una settimana da allora e ora l’outlet riporta che la ballerina professionista Daniella Karagach è risultata positiva al covid. Ha collaborato con Joseph Baena per la stagione 31. I due hanno ottenuto un punteggio di 23 per il ballo di apertura della stagione, ma non balleranno insieme per Elvis Night a causa dello stato covid di Karagach. Ecco cosa significa per Baena.

Joseph Baena riceve il nuovo partner Ballando con le stelle

Mentre Karagach è in quarantena, Baena collaborerà con il membro della compagnia di ballo Alexis Warr. Deadline riporta che coloro che erano in stretto contatto con Karagach saranno mascherati per la trasmissione di stasera. Un portavoce ha anche notato che la professionista è completamente asintomatica e le persone che erano state in stretto contatto con lei sono risultate negative al virus.

Considerando Ballando con le stelle ha avuto un focolaio all’inizio della loro stagione, gli spettatori dovrebbero anticipare i cambi di partner se altri ballerini professionisti, sfortunatamente, contraggono il covid o se anche i concorrenti iniziano a contrarre il virus.

Ti terremo aggiornato sui cambiamenti e le eliminazioni dei partner durante la stagione. Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori informazioni Ballando con le stelle notizie e copertura. I nuovi episodi della serie di concorsi per celebrità vengono presentati in anteprima lunedì alle 20:00 ET su Disney+.