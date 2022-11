Joe Locke di Heartstopper si unisce ad Agatha: Coven of Chaos della Marvel

Questa settimana ci sono arrivate interessanti notizie sul casting Marvel, con Joe Locke, la star dello show di successo di Netflix Fermacuoririvelando di essersi unito ufficialmente al cast del prossimo spettacolo Disney+ Agatha: Congrega del Caos. Ecco tutto quello che devi sapere sull’attore e sul progetto Marvel Cinematic Universe!

Chi è Joe Locke?

Locke, attore di 19 anni originario dell’Isola di Man, è salito alle stelle nell’aprile 2022 come protagonista della serie televisiva Fermacuori. Interpretando Charlie Spring nell’adattamento televisivo dell’omonima graphic novel di Alice Oseman, Locke ha svolto un ruolo significativo nella rappresentazione LGBTQ+ accurata e moderna sullo schermo, insieme a membri del cast come Kit Connor (Uomo razzo) e Yasmin Finney.

Nonostante il Fermacuori il ruolo è stato il primo progetto televisivo ufficiale di Locke, l’attore Manx è diventato famoso, con il pubblico e le celebrità che hanno espresso la loro ammirazione e il loro apprezzamento per la sua interpretazione e il suo impatto sulle vite queer. La cantautrice Jessie J è persino arrivata al punto di mettere in pausa il suo concerto dopo aver visto Locke tra la folla per consegnargli un sincero messaggio: “Devo solo ringraziarti, non capirai perché, ma sei una persona meravigliosa e stai aiutando qualcuno a me molto vicino a superare un momento davvero difficile.

Per molti spettatori e fan, era chiaro che Joe Locke si sarebbe presto interessato a cose più grandi. Questo sembra essere esattamente quello che è successo, con Locke che ha debuttato a teatro con “The Trials” ad agosto, prima di essere preso dalla Marvel per un nuovo enorme progetto MCU, Agatha: Congrega del Caos.

Joe Locke si unisce al cast di Agatha: Coven of Chaos

Come lo spin-off del popolarissimo spettacolo Marvel Wandavision, Agatha: Congrega del Caos sarà l’ottava puntata della Fase Cinque di rilasci dell’MCU. Lo spettacolo seguirà il personaggio malvagio di Agatha Harkness, presentato come l’antagonista a sorpresa di Wanda Maximoff (Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen) nello spettacolo Disney+ del 2021. Questo è arrivato anche con una sigla vincitrice di un Emmy, “Agatha All Along”.

Anche se ci sono pochissime informazioni sulla trama di Congrega del Caos, è confermato che Kathryn Hahn tornerà per interpretare la strega di Salem, Agatha. Anche Emma Caulfield Ford la riprenderà Wandavision ruolo di Sarah Proctor, la cittadina di Westview che ha interpretato Dottie nel mondo delle sitcom di Wanda. Puoi leggere tutto sul prossimo spettacolo e sui suoi aggiornamenti cliccando qui.

Chi interpreta Joe Locke in Agatha: Coven of Chaos su Disney+?

Insieme alla trama dello show, anche il ruolo di Locke deve essere confermato, con la Marvel che mantiene tutto top secret per il momento. Tuttavia, Deadline ha descritto il 19enne come “il protagonista maschile” insieme ad Hahn. Le teorie e i dibattiti sul suo personaggio sono già abbondanti; alcuni prevedono che Locke interpreterà il cattivo Mephisto, mentre altri hanno l’idea di lui come Wanda e il figlio di Vision, Billy, che diventa il supereroe Wiccan. Con Wiccan come uno dei giovani supereroi gay più iconici della Marvel, e Deadline che rivela che “fonti descrivono il personaggio come un adolescente gay con un oscuro senso dell’umorismo”, Locke sta cercando di adattarsi perfettamente al personaggio.

Nulla è stato ancora rivelato ufficialmente per quanto riguarda il ruolo, quindi ti terremo aggiornato con tutto ciò che devi sapere come e quando si tratta di Hidden Remote!

Agatha: Congrega del Caos sarà trasmesso in streaming su Disney+ alla fine del 2023.