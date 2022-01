Jim Hecht scriverà il nuovo film “Rio” per Disney+

Un paio di anni fa, DiscussingFilm è stata la prima a riferire che Disney+ stava sviluppando un nuovo film Era glaciale film. Ora, siamo a una settimana di distanza Le avventure sul ghiaccio di Buck Wild colpendo lo streamer. Nella relazione originale dei siti hanno anche evidenziato che a Rio anche il film era in fase di sviluppo e sembra essere così.

Nel recente comunicato stampa di Ice Le avventure di Buck Wild, afferma che lo sceneggiatore di film Jim Hecht è già in fase di sviluppo su un nuovo Rio progetto per Disney+. “Attualmente sta sviluppando una serie animata basata su un libro per bambini più venduto del New York Times e sta scrivendo film in streaming per 20th Century Studios/Disney+. I progetti di lungometraggi includono il prossimo capitolo del franchise “L’era glaciale”, il prossimo capitolo del franchise “Rio” e una versione animata del franchise cinematografico “Night at the Museum” per 21 Laps Entertainment e Disney+”.

Uscito nel 2011, Rio ha ricevuto recensioni generalmente positive da parte della critica cinematografica. Gli osservatori hanno elogiato la grafica, la recitazione vocale e la musica. Il film è stato anche un successo al botteghino, incassando oltre 484 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film è stato nominato all’Oscar per la migliore canzone originale per la canzone “Real in Rio”, ma ha perso contro l’altro candidato, “Man or Mupppet” di I Muuppet.

Rio 2 è stato distribuito a livello internazionale il 20 marzo 2014 e l’11 aprile 2014 nelle sale americane dalla 20th Century Fox. Ha incassato 498 milioni di dollari in tutto il mondo, contro un budget di produzione di 103 milioni di dollari, e ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, ottenendo elogi per l’animazione, la recitazione vocale e le canzoni, ma critiche per la storia e la scrittura.

Non si sa se questo nuovo progetto lo sarà Rio 3 o il detto a Rio film spin-off incentrato sui personaggi Nico e Pedro.

