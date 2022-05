Jake Lockley è spagnolo? L’origine dell’alter ego di Moon Knight è stata esplorata

**Attenzione – Importanti spoiler in vista Cavaliere della Luna**

La Marvel di solito offre le scene post-crediti e il Cavaliere della Luna il finale non ha fatto eccezione, rivelando la terza personalità di Marc Spector, Jake Lockley.

Con Jake che parla solo spagnolo durante la scena, riveliamo se il personaggio è spagnolo nei fumetti.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

BridTV

7867

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

https://i.ytimg.com/vi/x7Krla_UxRg/hqdefault.jpg

942245

942245

centro

13872

Scena post-crediti di Moon Knight Episodio 6

Dopo che Marc/Steven sono tornati alla loro vita normale, la scena post-crediti torna al manicomio mostrando Arthur come un paziente.

Quindi vediamo il cattivo ora incapace che viene portato fuori dall’ospedale su una sedia a rotelle e gettato nel retro di un’auto bianca.

Khonshu sta aspettando Arthur sul sedile posteriore, vestito con l’abbigliamento del signor Knight, e il dio quindi presenta Arthur a Jake Lockley, la terza personalità di Marc Spector che ora sta eseguendo gli ordini di Khonshu.

La scena si conclude con Jake che spara e uccide Arthur sul sedile posteriore, confermando che Marc è ancora l’avatar di Khonshu, ma Jake parla spagnolo, il che ha confuso i fan della Marvel.

ancora da Moon Knight, Disney+

Jake Lockley è spagnolo nei fumetti?

No, Jake Lockley non è spagnolo nei fumetti Marvel, ma semplicemente l’alter ego tassista di Marc Spector che pesca per le strade alla ricerca di nomi e informazioni per aiutare il lavoro investigativo di Moon Knight.

La versione di Jake del MCU, tuttavia, parla spagnolo – considerando la quantità limitata di tempo sullo schermo che abbiamo visto su di lui durante la scena post-crediti – ma non sappiamo se parla anche inglese.

Alcuni fan della Marvel hanno menzionato che l’MCU ha reso Marc Spector mezzo latino, il che significa che è del tutto possibile che Marc conosca già lo spagnolo. L’MCU ha anche reso Jake una versione molto più violenta dell’alter ego dei fumetti.

Ci sarà una stagione 2?

No, Cavaliere della Luna aveva solo una stagione pianificata con sei episodi, il che significa che probabilmente non ci sarà una seconda stagione.

È stato anche riferito che la Marvel ha presentato lo spettacolo precedente Occhio di Falco e Cavaliere della Luna nella categoria Serie limitata degli Emmy Awards, il che suggerisce anche che non ci sarà alcuna continuazione.

Gli unici spettacoli Disney Plus a continuare in una seconda stagione sono Loki e la serie animata Cosa succede se…?entrambi dovrebbero continuare entro la fine dell’anno.

Nonostante la scena post-crediti dell’episodio 6 prenda in giro una seconda stagione con più Jake Lockley, è improbabile che ciò accada.

Immagine da Disney/Marvel.

Di Jo Craig – [email protected]

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

In altre notizie, chi è Malcolm Macdonald, l’uomo con un pene sul braccio di Channel 4?