Incontra Taweret, la dea ippopotamo egiziana di Moon Knight

**Attenzione – Spoiler avanti per Cavaliere della Luna Episodio 4**

Cavaliere della Luna L’episodio 4 è andato avanti come qualsiasi altro episodio dello show Disney Plus con indizi egizi e azione da mangiarsi le unghie, ma gli ultimi dieci minuti hanno fornito una svolta sorprendente con un personaggio a sorpresa.

Forniamo un riepilogo di ciò che è accaduto durante l’episodio 4, spieghiamo chi era l’ippopotamo egiziano che è apparso e discutiamo del significato di Alessandro Magno nello spettacolo.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Riepilogo episodio 4 di Moon Knight

Episodio 4, intitolato La tombaha visto Marc/Steven collaborare con Layla per entrare nella tomba di Ammit, sulla scia di Arthur Harrow e dei suoi uomini.

Entrando nella tomba, Marc/Steven e Layla incontrano Arthur, e dopo che Steven ha dato a Marc il controllo del corpo, Arthur finisce per sparare a Marc che perde i sensi.

Mentre Marc si allontana, presumibilmente fino alla morte, si sveglia in un brillante manicomio bianco, incontrando Layla come paziente e Arthur come suo medico.

Nel tentativo di fuggire dal manicomio, Marc trova il suo alter ego Steven intrappolato in un sarcofago e lo rilascia.

Nella scena finale dell’episodio, Marc e Steven si imbattono in un ippopotamo parlante, che spaventa visibilmente la coppia.

Chi è Taweret, la dea egizia dell’ippopotamo?

Taweret è conosciuta come la dea egizia protettiva del parto e della fertilità, secondo l’antica religione egizia.

Il suo nome significa “colei che è grande” o “grande” ed è anche conosciuta come “Signora dell’orizzonte” o “colei che toglie l’acqua”. Taweret è solitamente raffigurato come un ippopotamo femmina bipede con lineamenti felini, gli arti di un leone e la coda di un coccodrillo del fiume Nilo.

Conosciuta come una divinità domestica adorata dagli egizi, Taweret è stata adottata anche in altre culture asiatiche adottando lo stesso ruolo della maternità e gli amuleti protettivi relativi alla dea sono stati precedentemente trovati da archeologi risalenti al 3000-2986 a.C.

Dato che Taweret veniva spesso pregato per la guarigione combinata con i suoi poteri di riportare indietro il defunto, la dea potrebbe essere apparsa a Marc e Steven durante la loro fuga per riportarli alla realtà e curare la ferita da arma da fuoco di Marc.

La tomba di Alessandro Magno

Ci sono alcune speculazioni su come sia morto Alessandro Magno e dove si trova la sua tomba, ma Steven Grant non ha avuto problemi a trovarla nell’episodio 4.

Poiché il re rispettava la cultura egiziana, il corpo di Alessandro fu sepolto in un sarcofago antropoide d’oro e fu sepolto per la prima volta a Menfi, in Egitto.

Il suo sarcofago si recò quindi ad Alessandria, dove si dice sia rimasto per un periodo di tempo significativo.

Nella speranza di fermare la resurrezione di Ammit da parte di Artù, Steven inizia a cercare l’ushabti del dio, conducendolo al grande sarcofago di Alessandro Magno, identificato dalle scritture macedoni.

Steven conferma che Alessandro Magno era la voce di Ammit e procede a trovare l’ushabti nella gola del suo cadavere.

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

In altre notizie, quanti episodi ci sono nella sesta stagione di Better Call Saul?