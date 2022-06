Incontra Najma, la madre di Kamran di Ms. Marvel Episode 2

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel L’episodio 2 si è concluso con un potente cliffhanger che ha introdotto un nuovo personaggio e un potenziale cattivo nel mix.

Riveliamo chi è Najma, la madre di Kamran, discutiamo del suo legame con Aisha e forniamo una guida agli episodi della serie.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Chi è Najma?

Durante la scena finale di Signora Marvel Episodio 2, intitolato SchiacciatoKamran si fermò per fornire a Kamala un’auto per la fuga dopo essere fuggito da Damage Control, solo per essere presentato a sua madre sul sedile posteriore.

Interpretata da Nimra Bucha, Najma ha dichiarato di aver aspettato molto tempo per incontrare Kamala e le teorie suggeriscono già che potrebbe essere la cattiva.

Il fandom dell’MCU elenca Kamala Khan come nemica di Najma e Fariha come sua alleata. Fariha è una combattente e fa parte di un gruppo che opera a Jersey City.

Sembra probabile che Najma diventerà una minaccia per la signora Marvel mentre lavora per un capo di maggiore autorità.