Incontra Matt Corman di Daredevil e Chris Ord, autori del nuovo spettacolo Disney+

I fan della Marvel sono rimasti entusiasti di scoprire che una novità Temerario lo spettacolo era in produzione e ha annunciato lo streaming su Disney Plus, ma chi lo porterà in vita?

Forniamo un riepilogo del Temerario annuncio, presentarti il ​​duo di sceneggiatori al timone della nuova serie e discutere se Charlie Cox potrebbe tornare a interpretare Matt Murdock.

Creato da Drew Goddard per Netflix e co-gestito da Steven S. DeKnight, Doug Petrie, Marco Ramierez ed Erik Oleson, Temerario ha prodotto tre stagioni sulla piattaforma di streaming con Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Rosario Dawson e Vincent D’Onofrio. Lo spettacolo ha anche aperto la strada Jessica Jones, Luca Cagee I difensori.

Annunciata la serie Disney Plus Daredevil

Variety ha recentemente annunciato che un nuovo Temerario la serie sta “andando avanti” su Disney Plus e ha confermato che Matt Corman e Chris Ord erano attaccati.

La Disney deve ancora annunciare ufficialmente il via libera e Corman e Ord si sono rifiutati di commentare.

Tuttavia, The Hollywood Reporter ha confermato che la serie in sviluppo sarà uno spettacolo “nuovo ma continuato”, che fungerà da primo degli spettacoli Marvel di Netflix ad essere esteso.

Incontra Matt Corman e Chris Ord

Matt Corman e Chris Ord sono una coppia di sceneggiatori da molti anni, lavorando a numerosi progetti importanti per la televisione.

Entrambi gli scrittori hanno anche iniziato la loro prestigiosa carriera insieme nel 1997 Dinosauri estremi.

Affari segreticon Piper Perabo e Christopher Gorham, è stata la collaborazione più notevole del duo, lavorando su cinque stagioni andate in onda tra il 2010 e il 2014.

Altre serie televisive a cui la coppia ha lavorato insieme includono Contenimento, Il coraggiosoe Il nemico interiore.

IMDB nota anche che la coppia servirà come produttori esecutivi del nuovo Temerario anche serie.

Charlie Cox tornerà?

L’inclusione di Daredevil di Charlie Cox in Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa significa che il personaggio è ora canonico all’interno del Marvel Cinematic Universe, poiché gli spettacoli di Netflix erano precedentemente fuori dal MCU.

Ciò significa che c’è un’alta possibilità che torni per la serie Disney Plus, che dovrebbe svolgersi anche nel MCU, seguendo la litania degli spettacoli Marvel sulla piattaforma di streaming precedente.

Anche Kingpin di Vincent D’Onofrio è stato recentemente accolto nel MCU all’interno del Occhio di Falco serie su Disney Plus e il personaggio tornerà per il Eco serie spin-off con protagonista Alaqua Cox.

Ora che entrambi i personaggi sono entrati nella Fase Quattro, i fan dovrebbero aspettarsi che si incrocino ancora una volta nella nuova serie.

Daredevil è ora in streaming su Disney Plus.

